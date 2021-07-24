Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Tacikistan ile olan sınırda silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Sputnik’e konuşan Sınır Güvenlik Servisi kaynağı Kırgızistan-Tacikistan sınırında silahlı çatışma çıktığını söyledi.

Açıklamaya göre, Tacikistan sınırındaki bölgelerde yaşayanlar Kırgız tarafına önceden haber verilmeden bugün Kırgızistan’ın Batken bölgesi yakınlarındaki alanlardaki kumları temizlemeye başladı. Yerel yetkililer ve Kırgız sınır güvenlik güçlerinin talebine rağmen Tacik tarafı durmadı. Ayrıca Tacik vatandaşları bir Kırgız vatandaşını darp etme girişiminde bulundu. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü, bölgedekiler birbirlerine taş atmaya başladı.

Tacik sınır güvenlik güçleri arbede sırasında Kırgızistan tarafına ateş etti, daha sonra ise Kırgız tarafı karşılık verildi.

Olayda can kaybı olmadı.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

29 Nisan'da Tacikistan'ın kuzeyindeki Sogd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara Nehri'ndeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke halkı arasındaki taşlı kavga çatışmaya dönüşmüştü. Çatışmalar sonucunda Kırgız tarafından 36 kişi hayatını kaybetmiş, yüzden fazla kişi de yaralanmıştı. Tacikistan can kaybını 19, yaralı sayısını 88 olarak açıklamıştı.

İki ülke yetkilileri yapılan görüşmeler sonucu imzaladıkları protokol ile yakın bir zamanda sınır sorununu çözmekte anlaşmıştı. Kırgızistan, 21 Mayıs'tan itibaren sınır sonucu çözülene kadar Tacikistan ile olan sınırı kapatma kararı almıştı.