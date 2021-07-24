Kırgızistan ve Tacikistan tartışmalı sınır bölgesinde çalışma yapmama konusunda anlaştı

Kırgızistan ve Tacikistan’ın, bu sabah sınır muhafızları arasında silahlı çatışma çıktığı tartışmalı bölgede herhangi bir çalışma yapmama konusunda anlaştığı bildirildi.

Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre iki ülkenin sınır muhafaza temsilcileri, bu sabah sınır muhafızları arasında silahlı çatışma çıktığı tartışmalı bölgede herhangi bir çalışma yapmama konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklamaya göre Kırgızistan'ın Batken bölgesine bağlı Tumba mıntıkasında Kırgızistan'ın Batken, Tacikistan'ın Sogd istikametlerindeki sınır muhafaza temsilcileri bir araya geldi, toplantıya bölge yöneticileri kolluk kuvvetleri yöneticileri de katıldı.

Toplantıda Kırgızistan’daki Kum-Mazar ve Tacikistan’daki Somoniyon bölgelerinde herhangi bir çalışma yapılmasının mümkün olmadığı konusunda anlaşmaya varıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Mükerrer olayların yaşanmaması için tarafların sınır devriyelerinin ortak sınırdaki davranış çizgisine titizlikle bağlı kalmasına karar verildi. Ayrıca tarafların içişleri birimlerinin müfrezeleri, bu alanda ortak devriyeler yapacak” denildi.

Ne olmuştu?

Daha önce Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Tacikistan ile olan sınırda silahlı çatışma çıktığı belirtilmişti.

Açıklamaya göre Tacikistan sınırındaki bölgelerde yaşayanlar Kırgız tarafına önceden haber verilmeden bugün Kırgızistan’ın Batken bölgesi yakınlarındaki alanlardaki kumları temizlemeye başladı. Yerel yetkililer ve Kırgız sınır güvenlik güçlerinin talebine rağmen Tacik tarafı durmadı. Ayrıca Tacik vatandaşları bir Kırgız vatandaşını darp etme girişiminde bulundu. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü, bölgedekiler birbirlerine taş atmaya başladı. Tacik sınır güvenlik güçleri arbede sırasında Kırgızistan tarafına ateş etti, daha sonra ise Kırgız tarafı karşılık verdi. Olayda can kaybı olmadı.