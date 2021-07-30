Japonya'da vaka rekorunun ardından OHAL kapsamı genişletildi

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Osaka'da ve Tokyo'ya komşu üç vilayette bir OHAL ilan etti, Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Tokyo'daki mevcut olağanüstü hali ise 31 Ağustos'a kadar uzattı.

Japon hükümeti, pandemiye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın devam ettiği ülkede vaka sayılarının zirveyi görmesinin ardından OHAL kapsamını genişletti.

Başbakan Suga, ülkede ilk kez 24 saat içinde 10 bin 743 yeni vaka bildirilmesinin ardından, OHAL'i Tokyo'ya komşu Chiba, Kanagawa , Saitama vilayetlerini ve Osaka'yı kapsayacak şekilde revize etti.

Hokkaido, Ishikawa, Hyogo, Kyoto ve Fukuoka için de kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak.

Tokyo ve Okinawa'da uygulanan OHAL ise 31 Ağustos'a kadar uzatılacak.

Açıklamasında Delta varyantının artışa geçtiğini belirten Suga, bu durumun sağlık sistemini de riske attığını söyledi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 904 bin 36’ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 188’e yükseldi. Yoğun bakım servislerinde 539 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı ise 220'ye yükseldi.

Suga, daha önce yaptığı açıklamada Tokyo Oyunları ile rekor düzeyde vaka artışları arasında "bağ görmediğini" söylemişti.