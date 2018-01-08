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    Macron Çin ziyareti Büyük Şian Camii

    İpek Yolu'ndan giren Macron Çin'in kalbine uzanacak

    © REUTERS/ Ludovic Marin
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin ziyaretine tarihi İpek Yolu'nun giriş kapısı Şian'dan başlayarak Devlet Başkanı Şi'nin 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde işbirliğine hazır olduğu mesajı verdi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Ludovic Marin
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    Yeni yüzyılın hızla yükselen gücü Çin'e kalabalık bir iş alemi heyetiyle çıkarma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 'Yeni İpek Yolu' diye nitelenen, '21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi' olarak ortaya çıkan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesine selam durdu. Emmanuel-Brigitte Macron çifti, Çin ziyaretlerini tarihi ticaret yolunun giriş kapısı Şian'dan başlattı.

    TOPRAK ASKERLER ORDUSU

    6 bin yıllık tarihinde 11 hanedanlığın başkenti olmuş Şian, Çin tarihinin en önemli unsurlarından olan toprak askerlere ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Arkeolojik bir kazıda Çin'in ilk imparatoru Kin Şihuang'ın mezarında bulunan 8 bin topraktan yapılma asker zamanla Çin'in en eski uygarlık olarak askeri ve sanatsal ustalığına dair iddialarının simgelerinden birine dönüştü.

    Çin'in tarihi gücünün simgesi olan M.Ö. 221 yılında ilk imparatorun yeraltı mezarına konulan 8 bin asker, at ve araba heykelini Macron çifti de ziyaret etti.
    © REUTERS/ Charles Platiau
    Çin'in tarihi gücünün simgesi olan M.Ö. 221 yılında ilk imparatorun yeraltı mezarına konulan 8 bin asker, at ve araba heykelini Macron çifti de ziyaret etti.

    PAGODA VE CAMİ ZİYARETİ

    Macron çifti, Şian'da toprak askerlerin yanısıra meşhur Budist tapınağı Büyük Yaban Kazı Pagodası'nı ve Büyük Şian Camii'ni de ziyaret etti. 10 bini aşkın Hui Müslümanının yaşadığı Şian'daki 7 cami içinde en büyüğü, 742 yılında yapılmış ve 4 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Aynı zamanda Çin'in de en büyük camisi. 

    Fransız first lady Brigitte Macron, Çin'in en büyük camisinde kendilerine hediye veren yaşlı imamla el sıkışıp teşekkür etti.
    © REUTERS/ Ludovic Marin
    Fransız first lady Brigitte Macron, Çin'in en büyük camisinde kendilerine hediye veren yaşlı imamla el sıkışıp teşekkür etti.

    'TEK YÖNLÜ YOL OLMAZ'

    Çin'in yeni altyapı inşaatları eşliğinde karayolu, demiryolu ve denizyoluyla Asya, Avrupa ve Afrika'ya tümüyle erişimini sağlayacak 1 trilyon dolarlık 'Bir Kuşak Bir Yol' projesine bazı kesimler 'Çin yayılmacılığı' eleştirisini getirirken Macron destek açıkladı. Şian'da Çin-Fransa ilişkilerinin geleceği hakkında bir konuşma yapan Macron, ''Tarihi İpek Yolu hiçbir zaman sadece Çinlilerin olmamıştı. Adı üstünde, yollar ancak paylaşılabilir. Eğer sözkonusu olan bir yolsa tek yönlü olamaz'' dedi.

    'ÖNCÜ ROL OYNAMAYA HAZIRIZ'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2017/ DAMIEN MEYER
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    Fransa lideri, öncesinde China.org.cn sitesine verdiği demeçte şu vurguyu yaptı: ''Tıpkı tarihi ipek yolunun yaptığı gibi ülkeler ve uygarlıklar arasında alışveriş yoluyla köprüler kurmak için gerçek bir fırsat teşkil ediyor. Bu girişim konusunda Avrupa ile Çin'in işbirliğini artırması bence çok önemli. Fransa bunda öncü rol oynamaya hazır.'' Macron, Çin'in ticaret hacmi fazlası ve Fransa'nın Çin'le ticaretinde 30 milyar euro içerde olmasına atıfla projenin 'dengeli ortaklık çerçevesinde yürütülmesi' uyarısı da yaptı.

    Macron, imamlardan 12 asırlık Büyük Şian Camii'nin mimari özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Çin mimarisini yansıtan, minaresi ve kubbesi olmayan caminin iç duvarlarına Kur’an-ı Kerim’in tamamı ahşap oyma tekniğiyle işlenmiş durumda.
    © REUTERS/ Ludovic Marin
    Macron, imamlardan 12 asırlık Büyük Şian Camii'nin mimari özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Çin mimarisini yansıtan, minaresi ve kubbesi olmayan caminin iç duvarlarına Kur’an-ı Kerim’in tamamı ahşap oyma tekniğiyle işlenmiş durumda.

    macron
    © REUTERS/ Francois Lenoir
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    'ÇOK TARAFLILIK İÇİNDE KÜRESEL İŞBİRLİĞİ'

    Bugüne dek Avrupa ve Afrika'ya odaklı dış politikasında ilk kez Asya'nın devine uzanan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın trans Atlantik ittifakını sarstığı ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği dönemde Pekin'le terörle, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda 'sratejik ortaklık' amaçlıyor. AB'den ayrılan İngiltere'nin Başbakanı Theresa May'in ocak sonuna ertelenen Çin ziyaretinden evvel davranan Macron, AB-Pekin ilişkilerinde son dönemdeki güçlenmeyi pekiştiriyor. Çin Dışişleri sözcülerinden Geng Şuang, ziyaretle ilgili şu hedefleri sıraladı: Çin-Fransa sratejik ortaklığını daha ileri taşıma, çok taraflılığı ve çok kutupluluğu geliştirme, açık dünya ekonomisi oluşturma, küresel yönetişimi düzeltme, küresel sorunlarla birlikte baş etme ve insanlık için ortak gelecek temelinde yeni tipte uluslararası toplum ve ilişkiler inşa etme.

    Kuşak ve Yol Forumu
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
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    PANDA DİPLOMASİSİNE AT DİPLOMASİSİYLE YANIT

    Üç günlük ziyarette dün Şian'dan Pekin'e geçip Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan ile buluşan Macron, 2014'te Paris'te kendisini koruyan Fransız Ulusal Muhafızları'ndan 104 süvariye hayranlığını ifade etmiş Çin liderinin kalbini fethedecek bir hediye seçti. Şi'ye süvari birliğinden 'Vesuve de Brekka' isimli 8 yaşında kahverengi bir beygiri hediye olarak layık görmesiyle Fransa tarihinde ilk kez elit süvari birliğinden bir at dışarıya hediye gönderildi. Brigitte Macron da Çin'in Paris'te bir hayvanat bahçesine hediye ettiği pandanın 'vaftiz annesi' olmuştu.

    Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Çin lideri Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan
    © REUTERS/ Ludovic Marin
    Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Çin lideri Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan
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