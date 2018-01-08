İpek Yolu'ndan giren Macron Çin'in kalbine uzanacak

Macron begins China state visit in ancient Silk Road gateway #Xian pic.twitter.com/Uh324ltGMz— AFP news agency (@AFP) 8 Ocak 2018
TOPRAK ASKERLER ORDUSU
6 bin yıllık tarihinde 11 hanedanlığın başkenti olmuş Şian, Çin tarihinin en önemli unsurlarından olan toprak askerlere ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Arkeolojik bir kazıda Çin'in ilk imparatoru Kin Şihuang'ın mezarında bulunan 8 bin topraktan yapılma asker zamanla Çin'in en eski uygarlık olarak askeri ve sanatsal ustalığına dair iddialarının simgelerinden birine dönüştü.
PAGODA VE CAMİ ZİYARETİ
Macron çifti, Şian'da toprak askerlerin yanısıra meşhur Budist tapınağı Büyük Yaban Kazı Pagodası'nı ve Büyük Şian Camii'ni de ziyaret etti. 10 bini aşkın Hui Müslümanının yaşadığı Şian'daki 7 cami içinde en büyüğü, 742 yılında yapılmış ve 4 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Aynı zamanda Çin'in de en büyük camisi.
'TEK YÖNLÜ YOL OLMAZ'
Çin'in yeni altyapı inşaatları eşliğinde karayolu, demiryolu ve denizyoluyla Asya, Avrupa ve Afrika'ya tümüyle erişimini sağlayacak 1 trilyon dolarlık 'Bir Kuşak Bir Yol' projesine bazı kesimler 'Çin yayılmacılığı' eleştirisini getirirken Macron destek açıkladı. Şian'da Çin-Fransa ilişkilerinin geleceği hakkında bir konuşma yapan Macron, ''Tarihi İpek Yolu hiçbir zaman sadece Çinlilerin olmamıştı. Adı üstünde, yollar ancak paylaşılabilir. Eğer sözkonusu olan bir yolsa tek yönlü olamaz'' dedi.
'ÖNCÜ ROL OYNAMAYA HAZIRIZ'
Fransa lideri, öncesinde China.org.cn sitesine verdiği demeçte şu vurguyu yaptı: ''Tıpkı tarihi ipek yolunun yaptığı gibi ülkeler ve uygarlıklar arasında alışveriş yoluyla köprüler kurmak için gerçek bir fırsat teşkil ediyor. Bu girişim konusunda Avrupa ile Çin'in işbirliğini artırması bence çok önemli. Fransa bunda öncü rol oynamaya hazır.'' Macron, Çin'in ticaret hacmi fazlası ve Fransa'nın Çin'le ticaretinde 30 milyar euro içerde olmasına atıfla projenin 'dengeli ortaklık çerçevesinde yürütülmesi' uyarısı da yaptı.
Bugüne dek Avrupa ve Afrika'ya odaklı dış politikasında ilk kez Asya'nın devine uzanan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın trans Atlantik ittifakını sarstığı ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği dönemde Pekin'le terörle, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konularda 'sratejik ortaklık' amaçlıyor. AB'den ayrılan İngiltere'nin Başbakanı Theresa May'in ocak sonuna ertelenen Çin ziyaretinden evvel davranan Macron, AB-Pekin ilişkilerinde son dönemdeki güçlenmeyi pekiştiriyor. Çin Dışişleri sözcülerinden Geng Şuang, ziyaretle ilgili şu hedefleri sıraladı: Çin-Fransa sratejik ortaklığını daha ileri taşıma, çok taraflılığı ve çok kutupluluğu geliştirme, açık dünya ekonomisi oluşturma, küresel yönetişimi düzeltme, küresel sorunlarla birlikte baş etme ve insanlık için ortak gelecek temelinde yeni tipte uluslararası toplum ve ilişkiler inşa etme.
PANDA DİPLOMASİSİNE AT DİPLOMASİSİYLE YANIT
Üç günlük ziyarette dün Şian'dan Pekin'e geçip Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan ile buluşan Macron, 2014'te Paris'te kendisini koruyan Fransız Ulusal Muhafızları'ndan 104 süvariye hayranlığını ifade etmiş Çin liderinin kalbini fethedecek bir hediye seçti. Şi'ye süvari birliğinden 'Vesuve de Brekka' isimli 8 yaşında kahverengi bir beygiri hediye olarak layık görmesiyle Fransa tarihinde ilk kez elit süvari birliğinden bir at dışarıya hediye gönderildi. Brigitte Macron da Çin'in Paris'te bir hayvanat bahçesine hediye ettiği pandanın 'vaftiz annesi' olmuştu.
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