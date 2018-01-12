Macron'dan Trump'a İran çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonla görüştüğü ABD Başkanı Trump'a İran ile varılan anlaşmaya uyma çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a İran ile varılan anlaşmaya uyma çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki lider, İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşma ve Kuzey Kore konularını ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'nın anlaşmanın tamamıyla uygulanmasındaki kararlılığına ve tüm imzacı taraflarca verilen sözlere riayet edilmesinin önemine değindi.

MACRON TRUMP'A, ÇİN ZİYARETİNİ ANLATTI

Ortadoğu'da kalıcı istikrarın sağlanabilmesi amacıyla İran yönetimi ile balistik programı ve bölgesel siyaseti üzerinden güçlendirilmiş bir diyalog kurulmasının yanı sıra varılan anlaşmanın doğru bir şekilde yürürlüğe konulmuş olması gerektiğini kaydeden Macron, 8-10 Ocak tarihleri arasında Çin'i ziyareti sırasında gündeme gelen Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler hakkında da Trump'a bilgi verdi.Macron, Kuzey ve Güney Kore arasında son günlerde yeniden iletişim kurulmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Macron ayrıca, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması ve siyasi bir çözümün ortaya çıkarılması için ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlılık siyasetinin devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Macron'un Kuzey Kore'ye nükleer çalışmalarını sona erdirinceye kadar baskı yapmayı sürdürmek konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Trump'ın Macron'a "İran, bölgede yarattığı istikrarsızlığı sona erdirmeli" dediği belirtilen açıklamada, iki liderin 23-26 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu'nda görüşme kararı aldığı bildirildi.