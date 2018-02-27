Çekya: Uluslararası terörizme destek suçlamasını kesinlikle reddediyoruz

Çekya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çekya Müslim'i serbest bırakarak herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmedi. Terörizmi desteklediğimiz iddiası doğru değil. Eğer Türkiye Müslim'in iadesini istiyorsa bunu hukuk içinde değerlendiririz" ifadeleri kullanıldı.