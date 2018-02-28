Türkiye'nin Alman gemisi hamlesi Yunan basınında: 'Uyuklarken yakaladılar'

Türkiye'nin Alman bilimsel araştırma gemisine verdiği izin Yunan basınında da gündeme oturdu. Yunan basını bu hamle için "Türkiye Rum Kesimi'ni uyuklarken yakaladı” yorumunda bulundu.

Alman bilimsel araştırma gemisinin Kıbrıs ile Girit arasında yapacağı araştırma faaliyeti için Türkiye’den izin istemesi ve Türk deniz kuvvetlerinin Navtex ilan ederek gemiye izin vermesinin ardından Yunanistan'ın geminin araştırma iznini iptal etmesiyle sonuçlanan olayın yankıları sürüyor.

Yunan ve Rum basınında hükümetlerini eleştiren sert yazı ve karikatürler çıktı. Bu habere atıf yapan Yunan ve Güney Kıbrıs haber siteleri “Güney Kıbrıs yine uyuklarken yakalandı” şeklinde yazarak Rum yönetimine yüklendi.

'ERDOĞAN'A EN GÜZEL TATİL HEDİYESİ'

Bir başka haber sitesi ise SAIPEM 12000 sondaj platformunun bölgeden ayrılması ve Alman gemisinin Türkiye’den izin istemesiyle ilgili hazırladığı karikatürünü “Erdoğan’a en güzel tatil hediyesi” yorumuyla verdi.

Bir haber sitesi de Alman gemisinin talebi üzerine ilan edilen NAVTEX ve SAIPEM 12000 sondaj platformunu ayrılmak zorunda bırakan süreç için “(Güney) Kıbrıs Türkiye’nin öngürülemeyen manevralarına bir kez daha uyuklarken yakalandı.” yorumunu yaptı.