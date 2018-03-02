Merkel ve Trump Suriye'deki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi. Alman hükümetinin açıklamasında, iki liderin Doğu Guta'daki şiddet olaylarından Şam'ın sorumlu tutulması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Merkel ve Trump'ın dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 'Suriye hükümetine ve onun müttefikleri Rusya ile İran'a Suriye'de ateşkesi öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2401 sayılı kararını derhal ve tam olarak uygulama çağrısında bulunma konusunda hemfikir olduğunu' belirtti.

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Seibert, "Şansölye Merkel ve Başkan Trump, Rusya'yı, Doğu Guta'nın bombalanmasına katılmaya son vermeye ve Şam'ın sivil alanlara yönelik saldırılarını durdurması konusunda ikna etmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.

Seibert, ayrıca Şam'ın Doğu Guta'da insani durumun daha da kötüleşmesi nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Açıklamada "Bu (sorumlu tutma) hem Şam'ın kimyasal silah konuşlandırması hem de sivillere yönelik saldırıları ve insani yardımı bloke etmesi için de geçerli" dendi.

ABD VE ALMANYA PUTİN'İN AÇIKLADIĞI İLERİ TEKNOLOJİ SİLAHLAR KONUSUNDA ENDİŞELİ

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Seibert, iki liderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü konuşmasında Rusya'nın sahip olduğu ileri teknoloji silahlar hakkındaki açıklamalarından endişe duyduklarını da bildirdi.

Konunun silahlanma denetimine ilişkin uluslararası çabalara olumsuz etkisi olabileceğini belirten Seibert "Şansölye ve ABD Başkanı, Putin'in silah geliştirme konusundaki açıklamalarından endişe duyduklarını ifade etti" dedi.