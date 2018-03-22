Kayıt
13:27 22 Mart 2018
Ankara+ 20°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    AB zirvesi 23 Şubat 2018 Angela Merkel Aleksis Çipras Boyko Borisov

    AB: Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz

    © REUTERS/ Yves Herman
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 78

    AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AB liderleri ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' diyor.

    deniz tatbikatı
    © Sputnik/ Vitaliy Ankov
    Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tatbikat girişiminin sonuçları ne olur?
    AB'ye üye 28 ülkenin hükümet veya devlet başkanları (AB Konseyi) bugün Brüksel'de toplanıyor.

    EGE VE AKDENİZ'DE TÜRKİYE'YE KARŞI TAVIR

    Tartışmaya açık meseleler dışında kalan konuların AB zirvesi sonuç bildirisine nasıl yansıyacağı belirlendi. 

    Sonuç bildirisi taslağının Türkiye ile AB üyesi komşuları arasındaki son gerilimlere değinen bölümünde ''AB Konseyi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü dille kınıyor ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor'' deniliyor.

    Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
    Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz'de ya beraber doğalgaz arayacağız ya da her şey duracak

    'KIBRIS'IN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI' ÇAĞRISI

    ''Türkiye'ye eylemlerini kesmesi ve Kıbrıs'ın hem AB yasaları hem de uluslararası yasalara uygun şekilde doğal kaynaklarını araştırma ve çıkarmaya yönelik egemenlik haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıyoruz'' diye devam eden sonuç bildirisi taslağında, Türkiye'de AB vatandaşlarının tutuklanmasına da dikkat çekildi:

    'AB VATANDAŞLARINI TUTUKLAMAK YERİNE DİYALOG'

    ''Türkiye'de AB vatandaşlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının devam etmesinden derin endişe içindeyiz. Türkiye'yi bu sorunları AB üyesi ülkelerle diyalog içinde çözmeye çağırıyoruz.''

    SAVAŞ GEMİLERİ KOL GEZİYOR

    Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) enerji şirketlerinin petrol-gaz araması yapmasını Türk savaş gemileri engellerken Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege gerginliği de Kardak üzerinden karşılıklı askeri adımlarla yeniden alevlendi. Bu ortamda sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunan iki Yunan askeri de Türkiye'de 'casusluk' suçlamasıyla tutuklandı.

    Recep Tayyip Erdoğan -Tufan Erhürman
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan'dan Kuzey Kıbrıs'a: Nüfusunuzu Rumlarla eşitleyin

    Bu arada özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye ile AB arasında daha da gerilen ilişkileri bir nebze onarmak amacıyla AB DÖnem Başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta AB-Türkiye zirvesi düzenlenmesi için hazırlıklar devam ediyor.

    TRUMP'IN AB'YE İMTİYAZ VERMESİ PEŞİNDE

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © REUTERS/ Alkis Konstantinidis
    Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

    Bugün Brüksel'de yapılacak AB zirvesinde ise gündemin baş maddesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini yükseltmiş olması ve bunun yol açabileceği ticaret savaşları.

    AB liderleri, ticaret savaşına tutuşmadan Trump yönetimiyle pazarlığa giderek Avrupa'yı gümrük vergisi duvarının haricinde tutmanın yollarını tartışacak.

    MAY, PUTİN'E KARŞI DESTEK ARAYIŞINDA

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Avrupa Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker
    © REUTERS/ Francois Lenoir
    AB yetkilisi: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık gibi bir model sunulmayacak
    Bir diğer gündem konusu da İngiltere'de eski bir Rus casusuyken İngiliz istihbaratı için çalışmış olan Sergey Skripal ile kızının sinir gazıyla zehirlenmesi vakası. İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde olmasına karşın Başbakan Theresa May zirveye katılacak ve İngiltere ile Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgarları estiren bu olayla ilgili mevkidaşlarını bilgilendirecek.

    Olayla ilgili Moskova'yı suçlayan May'in, AB'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert duruş ve açıklama talep edeceği belirtiliyor. 

    İngiliz Muhafazakar Parti liderinin, pazartesi günü AB dışişleri bakanlarının yaptığı 'İngiltere ile koşulsuz dayanışma' açıklamasından çok daha güçlü bir tepki beklediği söyleniyor. 

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Dünyanın en gizemli ve olağanüstü ormanları
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    Su-27 çok amaçlı avcı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam