AB: Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı yasadışı eylemlerini en sert şekilde kınıyoruz

AB liderlerinin bugün düzenleyeceği zirvenin sonuç bildirisi taslağı basına sızdı. AB liderleri ''Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü dille kınıyoruz ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz'' diyor.

AB'ye üye 28 ülkenin hükümet veya devlet başkanları (AB Konseyi) bugün Brüksel'de toplanıyor.

EGE VE AKDENİZ'DE TÜRKİYE'YE KARŞI TAVIR

Tartışmaya açık meseleler dışında kalan konuların AB zirvesi sonuç bildirisine nasıl yansıyacağı belirlendi.

Sonuç bildirisi taslağının Türkiye ile AB üyesi komşuları arasındaki son gerilimlere değinen bölümünde ''AB Konseyi, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden yasadışı eylemlerini güçlü dille kınıyor ve Yunanistan, Kıbrıs'la tam dayanışma içinde olduğunu vurguluyor'' deniliyor. Kuzey Kıbrıs: Doğu Akdeniz'de ya beraber doğalgaz arayacağız ya da her şey duracak

'KIBRIS'IN EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI' ÇAĞRISI

''Türkiye'ye eylemlerini kesmesi ve Kıbrıs'ın hem AB yasaları hem de uluslararası yasalara uygun şekilde doğal kaynaklarını araştırma ve çıkarmaya yönelik egemenlik haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıyoruz'' diye devam eden sonuç bildirisi taslağında, Türkiye'de AB vatandaşlarının tutuklanmasına da dikkat çekildi:

'AB VATANDAŞLARINI TUTUKLAMAK YERİNE DİYALOG'

''Türkiye'de AB vatandaşlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının devam etmesinden derin endişe içindeyiz. Türkiye'yi bu sorunları AB üyesi ülkelerle diyalog içinde çözmeye çağırıyoruz.''

SAVAŞ GEMİLERİ KOL GEZİYOR

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'de (MEB) enerji şirketlerinin petrol-gaz araması yapmasını Türk savaş gemileri engellerken Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege gerginliği de Kardak üzerinden karşılıklı askeri adımlarla yeniden alevlendi. Bu ortamda sınırı yanlışlıkla geçtiklerini savunan iki Yunan askeri de Türkiye'de 'casusluk' suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada özellikle 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye ile AB arasında daha da gerilen ilişkileri bir nebze onarmak amacıyla AB DÖnem Başkanı Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta AB-Türkiye zirvesi düzenlenmesi için hazırlıklar devam ediyor.

TRUMP'IN AB'YE İMTİYAZ VERMESİ PEŞİNDE © REUTERS/ Alkis Konstantinidis Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos: Ölümcül bir kazaya çok yakınız

Bugün Brüksel'de yapılacak AB zirvesinde ise gündemin baş maddesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini yükseltmiş olması ve bunun yol açabileceği ticaret savaşları.

AB liderleri, ticaret savaşına tutuşmadan Trump yönetimiyle pazarlığa giderek Avrupa'yı gümrük vergisi duvarının haricinde tutmanın yollarını tartışacak.

MAY, PUTİN'E KARŞI DESTEK ARAYIŞINDA

© REUTERS/ Francois Lenoir AB yetkilisi: Türkiye'ye imtiyazlı ortaklık gibi bir model sunulmayacak Bir diğer gündem konusu da İngiltere'de eski bir Rus casusuyken İngiliz istihbaratı için çalışmış olan Sergey Skripal ile kızının sinir gazıyla zehirlenmesi vakası. İngiltere'nin AB'den çıkış sürecinde olmasına karşın Başbakan Theresa May zirveye katılacak ve İngiltere ile Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgarları estiren bu olayla ilgili mevkidaşlarını bilgilendirecek.

Olayla ilgili Moskova'yı suçlayan May'in, AB'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sert duruş ve açıklama talep edeceği belirtiliyor.

İngiliz Muhafazakar Parti liderinin, pazartesi günü AB dışişleri bakanlarının yaptığı 'İngiltere ile koşulsuz dayanışma' açıklamasından çok daha güçlü bir tepki beklediği söyleniyor.