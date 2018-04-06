Türkiye, Fransız birliklerinin Suriye'deki konumunu niçin açığa çıkardı?

Anadolu Ajansı'nın (AA) 30 Mart 2018'de Fransız ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki PYD/YPG'nin etkin olduğu bölgede 5 askeri üste varlık gösterdiğine dair grafikli haberi, Paris'te tepki yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a başkanlık yarışında danışmanlık yapan askeri analist Dominique Trinquand, Sputnik'e bu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'KABUL EDİLEMEZ'

"Aynı düşmana (IŞİD) karşı savaşması gereken biri (Türkiye) tarafından böyle bir hareket yapılması kabul edilemez'' tepkisini gösteren General Trinquand, şu değerlendirmeyi yaptı:

© AFP 2018/ LOIC VENANCE 'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası

''Kürtlerin diğerlerinden daha önce IŞİD'e karşı mücadele etmeye başladıklarını hatırlatalım, Türkiye ise bu mücadeleye oldukça geç katıldı'' vurgusu yapan General Trinquand, şunları söyledi:

'ERDOĞAN İHVAN'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN'

''Burada şaşırtıcı hiçbir şey yok, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın iç politikasında Müslüman Kardeşler'den yana olduğu biliniyor. Kürtlere karşı olan Müslüman Kardeşler, baştan beri (Suriye) Devlet Başkanı Beşar Esad'a da tıpkı Fransa gibi düşmanca tutum sergiliyor. Ancak IŞİD'e ve aynı zamanda Başkan Esad'a karşı savaşan birçok Sünni hareket arasında Türkiye, krizin başından bu yana çift taraflı pozisyondaydı.''

'MACRON KÜRTLERE DESTEK KONUSUNDA NET'

''Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni operasyonların öngörülmüyor olmasına rağmen Kürtlere destek vereceğini net şekilde açıkladı'' diye devam eden Fransız askeri analist ''Her ne olursa olsun, bölgeye özel kuvvetlerin yayılması planlanıyor, söz konusu birliklerin yeri ve eylemleriyse hiçbir zaman açığa çıkarılmıyor'' vurgusunu yaptı.

AA, AYNISINI ABD'YE DE YAPMIŞTI © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN ABD’den Anadolu Ajansı’na tepki: Sorumsuzluk

Ancak AA daha önce de ABD ile benzer bir tartışma yaşamıştı. Temmuz 2017'de ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri noktalarına ilişkin detayları haberleştiren AA'ya koalisyon sözcüsü 'düşmana hassas taktiksel bilgiler sağlandığı' tepkisini göstermişti.

'KOBANİ'DEN AŞAĞIYA DOĞRU 5 ÜS'

AA, 30 Mart 2018 tarihli haberinde de Fransız askerlerinin yukardan aşağıya Kobani, Miştanur, Sırrin, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası ve Ayn İsa'da üslendiklerini grafikle gösterdi.

© AP Photo/ DELIL SOULEIMAN AA: ABD'de yeni bakan göreve başlayana kadar Menbiç görüşmeleri beklemeye alındı

Fransız haber ajansı AFP'nin 9 Haziran 2016 tarihli Fransız Özel Kuvvetleri'nin (COS) Suriye'nin kuzeyinde görev yaptığına dair haberini hatırlatan AA, güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre o tarihten beri Fransız Özel Kuvvetleri'ne mensup 70'den fazla askerin koalisyon gücü adı altında 5 üsse yerleştiğini yazdı.

HABERİN ZAMANLAMASI

Haberi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG'nin de yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) heyetini Elysee Sarayı'nda ağırlamasının ve Fransız basınının Macron'un Menbiç'e asker göndereceğini yazdığının ertesi günü yayımlayan AA, şu ifadeleri kullandı:

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Rus uzman: Fransa’nın özel kuvvetlerini Suriye’ye gönderme kararı, Türkiye’yi caydırma politikasının parçası

''ABD ordusu, Harab Işk'da askeri hava üssü inşa ederken, yakınındaki çimento fabrikasını da alanına katmıştı. Üs, koalisyon adı altında faaliyet gösteren ABD askerlerinin kontrolünde. Üssün bir kısmında da Fransız askerleri barınıyor. Fransa'nın Rakka'da da 30'dan fazla askeri YPG/PKK'yla faaliyet gösteriyor. Terör örgütüyle işbirliği yapan Fransa Özel Kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri mevcut.

'IRAK'TA KAYITLI GÖZÜKSELER DE SURİYE'NİN KUZEYİNDE FAALİYETTELER'

''Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giriyor. Yerel kaynaklar, son üç gündür söz konusu unsurların Irak'tan Suriye'ye giriş çıkışlarının arttığına dikkati çekti.''