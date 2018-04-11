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    Tony Blair

    Blair, Irak felaketinden 15 yıl sonra Suriye'ye askeri müdahalenin sözcüsü

    © REUTERS/ Clodagh Kilcoyne
    Avrupa
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    Irak'ın 2003'te işgal edilebilmesi için kitle imha silahlarıyla ilgili söylediği yalanlarla tarihe geçen eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, bu kez kimyasal saldırı iddiaları üzerinden Suriye'ye askeri müdahale için devrede.

    Tony Blair
    © AFP 2018/ DANIEL LEAL-OLIVAS
    Irak işgalinin mimarlarından Blair siyasete geri dönüyor
    Saddam Hüseyin'in olmayan kitle imha silahlarıyla ilgili tümüyle düzmece istihbarat dosyaları hazırlatıp Irak'ın işgal edilmesinde önemli rol oynayan ve adı yalancıya çıkan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Suriye'nin başkenti Şam'ın cihatçıların kontrolündeki Duma kırsalında kimyasal saldırı düzenlediği iddialarına da sahip çıktı.

    'ABD İLE AYNI POZİSYONU ALMALIYIZ'

    BBC Radyo 4'ün 'Today' programına konuşan Blair, ABD'nin 'kimyasal silah kullanımına cevaben' Suriye'ye olası askeri müdahalesine İngiltere'nin katılmasını savundu.

    Tony Blair
    © AFP 2018/ STEFAN ROUSSEAU
    Yüksek Mahkeme, Blair'a Irak işgali için dava açılmasını reddetti
    Bunun bir hava harekatı olacağını öngörürken havadan bomba atmakla karadan top ateşi açmak arasında fark olduğunu savunan Blair, ''Bence Amerikalılar hızlı hareket etmeye hazırsa biz ve muhtemelen Fransız hükümeti de aynı pozisyonda olmalıyız'' dedi.

    'IRAK GÖSTERİYOR Kİ…'

    ''Kimyasal silahlar bu şekilde kullanıldığında ve uluslararası toplum buna karşı sağlam duruş aldığında desteklemeliyiz, çünkü bunun tatbik edilmesi önemlidir'' görüşünü dile getiren Blair, şöyle devam etti:

    Tony Blair
    © REUTERS/ Toby Melville
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    ''Diğer bakış açısını benimseyip hiçbir şey yapmazsan rejime açık çek verirsin. Bunun tek gerekçesi Rusya ile savaşa tutuşmamak değil. Müdahalenin zorlukları da var. Bildiğim kadarıyla son derece zor. Ama asıl mesele müdahele değil. Bunun, sonuçları olan bir politika olması. Irak gösteriyor ki, müdahale etmek son derece zordur.''

    'PARLAMENTO ONAYI GEREKLİ DEĞİL'

    Theresay May
    © AFP 2018/ Dominick Reuter
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    Başbakan Theresa May'in Amerikan müdahelesine İngiltere'nin desteğini sunmadan önce parlamentodan onay alıp almaması gerektiğinin sorulması üzerine ''İlla gerekli değil'' karşılığını veren Blair, ''Askeri müdahalenin kara saldırısından ziyade hava saldırısı olacağını düşünüyorum. Bu şartlarda parlamento onayı illa gerekli değil'' diye konuştu.

    PARLAMENTO ZATEN REDDETMİŞTİ

    Ama 2013'te İngiltere parlamentosunda düzenlenen oylamada Suriye'ye askeri müdahale reddedilmişti. WikiLeaks, Twitter hesabından parlamentonun bu kararını aktarırken Blair'in İngiltere'de en sevilmeyen şahsiyet olduğunu gösteren anketlere dikkat çekti.

    Tony Blair
    © REUTERS/ Suzanne Plunkett
    Blair hakkında 'parlamentoya saygısızlık' önergesi
    İngiltere'de hükümetin herhangi bir askeri eylem için parlamento onayı almasını gerektiren anayasal bir zorunluluk bulunmuyor.

    'SEKSİLEŞTİRİLEN' İSTİHBARAT DOSYASINDAKİ KUYRUKLU YALANLAR

    Ancak 2003 Irak işgaline giden süreçte savaş karşıtları sokağa dökülürken Blair parlamentonun onayını aramıştı. Parlamento onaylamazsa başbakanlıktan istifa edeceğini söyleyen Blair'in ''Seksileştirin'' talimatı eşliğinde hazırlanıp parlamentoya sunulan istihbarat raporundaki yalanlar içinde iki kuyruklu yalan vardı:

    Irak- Felluce
    © REUTERS/ Thaier Al-Sudani
    İngiltere’nin Irak savaşı raporu: İşgal son seçenek değildi

    1) Irak yönetiminin kitle imha silahlarıyla saldırı düzenlemesi için sadece 45 dakika yeter.

    2) Irak yönetimi Afrika'dan büyük miktarda uranyum satın almaya çalıştı.

    Sonuçta parlamento onayı verdi ve ertesi gün İngiltere ABD'nin Irak işgaline katıldı. Ancak Irak'ta kitle imha silahı bulunamazken Blair'in ekibinin iddialarının yalan olduğuna dair pek çok tanıklık su yüzüne çıktı.

    George Bush ve Tony Blair
    © REUTERS/ Kevin Lamarque
    Blair'den Bush'a: Çevirmemiz gereken numara şu...
    IRAK SORUŞTURMASI: İŞGAL HAKSIZ VE GEREKSİZDİ

    2016'da tamamlanan Irak savaşı soruşturmasının raporunda Blair eleştirilirken Irak'ın işgali 'haksız' ve 'gereksiz' diye nitelendi. Raporda ''İngiltere Irak'ın silahsızlandırılması için barışçı seçenekler tükenmeden işgal kararını verdi. Askeri müdahale son çare değildi. İşgal sonrası için planlar da tümüyle yetersizdi'' denildi.

    RESMEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

    ABD - Irak - Saddam Hüseyin
    © AP Photo/ Jerome Delay
    Irak, infial yaratan raporun ardından İngiltere'den tazminat alabilir mi?

    Bunun üzerine resmi açıklama yayınlayıp özür dileyen Blair, Irak savaşına girme kararının, kariyerinin en ciddi, en zor ve en ıstırap veren kararı olduğunu söyledi.

    'SAVAŞ SUÇLARIN YARGILANMALI'

    1997-2007 yılları arası başbakanlık yapan eski İşçi Partisi liderinin savaş suçlarından yargılanması için savaş karşıtları hala kampanya yürütürken pek çok İngiliz Blair'in utanmadan sokağa çıkmasını hayret verici buluyor.

    Etiketler:
    Saddam Hüseyin, Theresa May, Tony Blair, İngiltere, Irak, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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