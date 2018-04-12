Avrupa’nın köleleri: Göçmenlerin ücretsiz emeği kime kar sağlıyor?

Resmi verilere göre sadece geçen yıl Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) gelen 187 bin sığınmacının çoğu, insan tacirlerinin eline düşerek inşaat, tarım ve fuhuş sektörlerinde köle gibi çalıştırılıyor.

© REUTERS / Stefano Rellandini Libya’daki köle pazarları kimin kontrolünde?

Sputnik, köleliğin medeni dünyaya nasıl geri döndüğünü araştırdı.

'İNSAN TİCARETİNE ÇAĞDAŞ KÖLELİK DE DENİR'

Avrupa Konseyi İnsan Ticareti ile Mücadelede Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA) yönetici sekreteri Petya Nestorova, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: “İnsan ticaretine sıklıkla çağdaş kölelik denir, fakat bizim karşı karlıya olduğumuz fenomen, eskiden yapılan Transatlantik köle ticaretinden çok farklı. Şimdi köleler zincir ve pranga taşımıyor ve onları kullanan kişinin malı sayılmıyor. Çoğu durumda kurbanlar, cüzi bir ücret veya sadece yemek karşılığında hiçbir standarda uygun olmayan şartlarda çalışmayı kendileri kabul ediyor.”

Macaristan’da ailesiyle birlikte bir inşaatta çalışan 33 yaşında bir göçmen, her gün aşağılanmasına rağmen kendisine hiç para ödenmediğini, işini 1 dakikalığına bıraksa bile küçük oğluna dayak attıklarını anlattı. Macaristan’dan aktarılan diğer bir olaysa, 85 yaşında yaşlı bir adamın kampta zorla tutularak çalışmaya zorlanması.

KOMŞULAR DURUMU FARK EDİNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

© AFP 2018 / Aris Messinis Uluslararası Göç Örgütü: Libya’da göçmenler köle olarak satılıyor

Avrupa oturumu alma ve okula yerleşme sözüyle Togo’dan Fransa vatandaşlığı olan bir hemşerisiyle birlikte Paris’e gelen 15 yaşındaki bir kızın pasaportu elinden alınarak, ücretsiz dadılık yapmak üzere bir aileye verildi. Haftanın 7 günü 15’er saat evden çıkmadan çalışan genç kız, ancak komşuların durumu fark edip şikâyet etmesiyle özgürlüğüne kavuşabildi ve uzun bir mahkeme sürecinden sonra tazminat alabildi.

ÇİFTLİKTE ÇALIŞTIRILAN GÖÇMENLERE ATEŞ AÇILDI: 30 YARALI

Yunanistan’ın güneyindeki çilek çiftliklerinde 42 göçmen, silahlı korumaların eşliğinde günde 12’şer saat çalıştırıldı ve bunun yanında su ve kanalizasyonu bulunmayan derme çatma kulübelerde barındı. Sezon bitmeden para alamayacaklarını öğrenen göçmenler buna karşı koymak istediğinde korumalar ateş açtı ve 30 kişi yaralandı.

Nestorova ve Walk Free Foundation baş araştırmacısı Jacqueline Larsen, bu türden yüzlerce hatta binlerce örneğin verilebileceğini belirtti.

KİŞİ BAŞINA 100 DOLAR

© Flickr / Ira Gelb 46 milyon insan, köle olarak yaşıyor

Bu arada, eski usul köle ticareti olaylarına rastlamak da mümkün. CNN televizyonu geçen kasım ayında, siyah kölelerin her biri için verilen fiyatın 100 doları geçmediği, Libya’daki bir köle pazarının görüntülerini sunmuştu.

İNŞAATLARDA, ÇİFTLİKLERDE, GENELEVLERDE ÇALIŞTIRIYORLAR

Avrupa’daki köle ticareti bu sıralar zirvede. 2016’da kurulan Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi (EMSC) Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine göçmenleri kaçak yollardan ulaştıran en az 65 bin kişinin olduğunu bildiriyor. Bu rakam, bir önceki yılki rakamın 2 katı ve insan ticaretinin oldukça karlı bir iş olduğunu gösteriyor.

'ORTA AFRİKALI KADINLARA GENELLİKLE HİZMETÇİLİK YA DA SAHTE NİKAHLA FUHUŞ YAPTIRILIYOR'

Sputnik’e konuşan Jacqueline Larsen, göçmen ve sığınmacı sayısının çok fazla olduğunu ve kölelik olayları ile ilgili bilinenlerin buzdağının sadece görülen yüzünün olabileceğini söyledi. Özellikle yoksulların, reşit olmayanların ve kadınların zorla çalıştırıldığını, suç örgütlerinin göçmen çocukların peşine düşerek onları fuhuş yaptırmaya zorladıklarını, tarım sektöründe, fabrikalarda ya da uyuşturucu piyasasında çalıştırdıkalrını belirten Larsen, sözlerine şöyle devam etti: “Orta Afrikalı kadınlar genel olarak evlerde hizmet işlerine veriliyor veya fuhuş yapmaya zorlanıyor. Özellikle İtalya, Belçika, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde. Çoğu zaman ev işlerinde çalışan kadınlara fuhuş da yaptırılıyor ve bu tür durumları takibe almak çok zor, çünkü kadınlara sahte nikah kıydırılıyor.

GÖRÜLMEYEN PAZAR

Göç akımlarının azalmasına rağmen insan kaçakçılığı ile uğraşanların sayısında gözlenen artış, insan ticaretinin revaçta olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa pazarında, kayıt dışı sektörün yükseldiği ortamda ücretsiz ya da ucuz işgücüne ilgi artmaya devam ediyor. İnsan hakları savunucuları, ulusal hükümetlerin göç dalgasını sınırlamak ve gelen sığınmacıların sayısını azaltmak için aldıkları tedbirlere rağmen bu tür kayıt dışı modellerin gelişmesinin hiçbir şekilde engellenemediğini vurguluyor.

İnsan ticareti tüm Avrupa ülkelerinde, fakat zorunlu çalışma sadece birkaç ülkede suç sayılıyor ve bu nedenle kişileri zorla çalıştırma yoluna başvuranlar çoğu kez ceza almıyor ya da para cezasıyla kurtulabiliyor.