Kayıt
21:35 12 Nisan 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 22°C
Canlı Yayın
    Arama
    İtalya'nın Cagliari Limanı'nda, Libya açıklarında kurtarılan bir göçmen

    Avrupa’nın köleleri: Göçmenlerin ücretsiz emeği kime kar sağlıyor?

    © AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Resmi verilere göre sadece geçen yıl Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) gelen 187 bin sığınmacının çoğu, insan tacirlerinin eline düşerek inşaat, tarım ve fuhuş sektörlerinde köle gibi çalıştırılıyor.

    Libya
    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Libya’daki köle pazarları kimin kontrolünde?
    Sputnik, köleliğin medeni dünyaya nasıl geri döndüğünü araştırdı.

    'İNSAN TİCARETİNE ÇAĞDAŞ KÖLELİK DE DENİR'

    Avrupa Konseyi İnsan Ticareti ile Mücadelede Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA) yönetici sekreteri Petya Nestorova, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: “İnsan ticaretine sıklıkla çağdaş kölelik denir, fakat bizim karşı karlıya olduğumuz fenomen, eskiden yapılan Transatlantik köle ticaretinden çok farklı. Şimdi köleler zincir ve pranga taşımıyor ve onları kullanan kişinin malı sayılmıyor. Çoğu durumda kurbanlar, cüzi bir ücret veya sadece yemek karşılığında hiçbir standarda uygun olmayan şartlarda çalışmayı kendileri kabul ediyor.”

    Macaristan’da ailesiyle birlikte bir inşaatta çalışan 33 yaşında bir göçmen, her gün aşağılanmasına rağmen kendisine hiç para ödenmediğini, işini 1 dakikalığına bıraksa bile küçük oğluna dayak attıklarını anlattı. Macaristan’dan aktarılan diğer bir olaysa, 85 yaşında yaşlı bir adamın kampta zorla tutularak çalışmaya zorlanması.

    KOMŞULAR DURUMU FARK EDİNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

    İtalya sığınmacı / göçmen
    © AFP 2018 / Aris Messinis
    Uluslararası Göç Örgütü: Libya’da göçmenler köle olarak satılıyor
    Avrupa oturumu alma ve okula yerleşme sözüyle Togo’dan Fransa vatandaşlığı olan bir hemşerisiyle birlikte Paris’e gelen 15 yaşındaki bir kızın pasaportu elinden alınarak, ücretsiz dadılık yapmak üzere bir aileye verildi. Haftanın 7 günü 15’er saat evden çıkmadan çalışan genç kız, ancak komşuların durumu fark edip şikâyet etmesiyle özgürlüğüne kavuşabildi ve uzun bir mahkeme sürecinden sonra tazminat alabildi.

    ÇİFTLİKTE ÇALIŞTIRILAN GÖÇMENLERE ATEŞ AÇILDI: 30 YARALI

    Yunanistan’ın güneyindeki çilek çiftliklerinde 42 göçmen, silahlı korumaların eşliğinde günde 12’şer saat çalıştırıldı ve bunun yanında su ve kanalizasyonu bulunmayan derme çatma kulübelerde barındı. Sezon bitmeden para alamayacaklarını öğrenen göçmenler buna karşı koymak istediğinde korumalar ateş açtı ve 30 kişi yaralandı.

    Nestorova ve Walk Free Foundation baş araştırmacısı Jacqueline Larsen, bu türden yüzlerce hatta binlerce örneğin verilebileceğini belirtti.

    KİŞİ BAŞINA 100 DOLAR

    Modern kölelik
    © Flickr / Ira Gelb
    46 milyon insan, köle olarak yaşıyor
    Bu arada, eski usul köle ticareti olaylarına rastlamak da mümkün. CNN televizyonu geçen kasım ayında, siyah kölelerin her biri için verilen fiyatın 100 doları geçmediği, Libya’daki bir köle pazarının görüntülerini sunmuştu.

    İNŞAATLARDA, ÇİFTLİKLERDE, GENELEVLERDE ÇALIŞTIRIYORLAR

    Avrupa’daki köle ticareti bu sıralar zirvede. 2016’da kurulan Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi (EMSC) Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine göçmenleri kaçak yollardan ulaştıran en az 65 bin kişinin olduğunu bildiriyor. Bu rakam, bir önceki yılki rakamın 2 katı ve insan ticaretinin oldukça karlı bir iş olduğunu gösteriyor.

    'ORTA AFRİKALI KADINLARA GENELLİKLE HİZMETÇİLİK YA DA SAHTE NİKAHLA FUHUŞ YAPTIRILIYOR'

    Sputnik’e konuşan Jacqueline Larsen, göçmen ve sığınmacı sayısının çok fazla olduğunu ve kölelik olayları ile ilgili bilinenlerin buzdağının sadece görülen yüzünün olabileceğini söyledi. Özellikle yoksulların, reşit olmayanların ve kadınların zorla çalıştırıldığını, suç örgütlerinin göçmen çocukların peşine düşerek onları fuhuş yaptırmaya zorladıklarını, tarım sektöründe, fabrikalarda ya da uyuşturucu piyasasında çalıştırdıkalrını belirten Larsen, sözlerine şöyle devam etti: “Orta Afrikalı kadınlar genel olarak evlerde hizmet işlerine veriliyor veya fuhuş yapmaya zorlanıyor. Özellikle İtalya, Belçika, Fransa, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde. Çoğu zaman ev işlerinde çalışan kadınlara fuhuş da yaptırılıyor ve bu tür durumları takibe almak çok zor, çünkü kadınlara sahte nikah kıydırılıyor.

    GÖRÜLMEYEN PAZAR

    Elektrik tellerinden sarkan bir IŞİD bayrağı.
    © REUTERS / Ali Hashisho
    Gaziantep’te yakalanan ‘köle tacirleri’ serbest bırakıldı
    Göç akımlarının azalmasına rağmen insan kaçakçılığı ile uğraşanların sayısında gözlenen artış, insan ticaretinin revaçta olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa pazarında, kayıt dışı sektörün yükseldiği ortamda ücretsiz ya da ucuz işgücüne ilgi artmaya devam ediyor. İnsan hakları savunucuları, ulusal hükümetlerin göç dalgasını sınırlamak ve gelen sığınmacıların sayısını azaltmak için aldıkları tedbirlere rağmen bu tür kayıt dışı modellerin gelişmesinin hiçbir şekilde engellenemediğini vurguluyor.

    İnsan ticareti tüm Avrupa ülkelerinde, fakat zorunlu çalışma sadece birkaç ülkede suç sayılıyor ve bu nedenle kişileri zorla çalıştırma yoluna başvuranlar çoğu kez ceza almıyor ya da para cezasıyla kurtulabiliyor.

    İlgili konular:

    Casus, köle ve asker olarak kullanılan 357 çocuk kurtardı
    Köle olarak satılan kadın zincirlerinden böyle kurtarıldı
    Esir tutulan Ezidi kadınlar IŞİD’in köle pazarlarında satılıyor
    Etiketler:
    Modern kölelik, Göçmen, Avrupa Göçmen Kaçakçılığı Merkezi (EMSC), Avrupa Konseyi İnsan Ticareti ile Mücadelede Eylem Uzmanlar Grubu (GRETA), Jacqueline Larsen, Petya Nestorova, Fransa, Togo, Yunanistan, Macaristan, Afrika, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
    Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam