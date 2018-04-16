AB: Afrin Harekatı, Suriye'deki insani durumu daha zor hale getirdi

AB Dışişleri Konseyi toplantısında Suriye'deki gelişmeleri ele alan AB'ye üye 28 ülkenin dışişleri bakanlarının, toplantı sonunda kabul ettikleri ortak bildiride şu ifadeler yer aldı: "Türkiye'nin askeri harekatı, insani durumu daha zor hale getirdi, yerel halkın yer değiştirmesine neden oldu. AB, başta Türk ordusunun harekatının ardından Afrin'de olmak üzere, Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun kötüye gitmesinden derin endişe duyuyor ve sivil kuruluşlar için güvenli, engelsiz ve hızlı erişim sağlanmasının gerekliliğinin altını çiziyor."
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Türkiye Genelkurmay Başkanlığı, 20 Ocak'ta Afrin'deki YPG hedeflerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını duyurmuştu.
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