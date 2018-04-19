‘Hiçbir AB ülkesi aslında Türkiye’nin üyeliğine destek vermiyor’

Avrupa Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ettiğini açıklamıştı. Kilit önemindeki partner olarak gördükleri Türkiye'yle "karşılıklı çıkar alanlarında" işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirten Hahn, AB üyeliği konusunda yeni maddeleri açmayacaklarını dile getirmişti. Aksine Almanya, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini açıklıyor. Neden AB, ilişkilerdeki gerilime rağmen Türkiye'ye kapıyı kapatmıyor?
'ALMANYA KENDİ ÇIKARINA GÖRE HAREKET EDİYOR'
Del Valle, "Rusya'ya karşı sert duruş sergileyen ve yaptırım uygulayan Avrupa, Türkiye karşısında yerlere seriliyor çünkü Türkiye bir NATO üyesi. NATO ise her ne şekilde olursa olsun birlik beraberliği korumak istiyor" ifadelerini kullandı.
Fransız politikacı, "Aslında hiçbir AB ülkesi, Türkiye'nin birliğe üyeliğine destek vermiyor" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)