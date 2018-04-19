‘Hiçbir AB ülkesi aslında Türkiye’nin üyeliğine destek vermiyor’

Türkiye’nin üyeliği konusunda Avrupa Birliği ve Almanya’nın farklı duruş sergilemesini değerlendiren Fransız politikacı Alexandre Del Valle, birlik yapılarının durumu Avrupa hukuku açısından değerlendirirken Almanya’nın işine yaradığı zamanlar bağımsız ülke gibi hareket ettiğini belirtti.

Avrupa Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ettiğini açıklamıştı. Kilit önemindeki partner olarak gördükleri Türkiye'yle "karşılıklı çıkar alanlarında" işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirten Hahn, AB üyeliği konusunda yeni maddeleri açmayacaklarını dile getirmişti. Aksine Almanya, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini açıklıyor. Neden AB, ilişkilerdeki gerilime rağmen Türkiye'ye kapıyı kapatmıyor?

'ALMANYA KENDİ ÇIKARINA GÖRE HAREKET EDİYOR'

‘Sindirme Stratejisi' (La stratégie de l'intimidation) kitabının yazarı Fransız politikacı Alexandre Del Valle, Sputnik'e açıklamasında, "Avrupa yapıları, mevcut durumu Avrupa hukuku açısından değerlendiriyor. Almanya ise işe yaradığında Avrupa gibi değil bağımsız bir ülke gibi hareket ediyor. Almanya, Türkiye'yle olan anlaşmalara ve pek kötü olmayan politik ve ekonomik ilişkilere değer veriyor. Mevcut durumda daha çok bağımsız ülkenin bencil pozisyonundan hareket ediyor" dedi.

Del Valle, "Rusya'ya karşı sert duruş sergileyen ve yaptırım uygulayan Avrupa, Türkiye karşısında yerlere seriliyor çünkü Türkiye bir NATO üyesi. NATO ise her ne şekilde olursa olsun birlik beraberliği korumak istiyor" ifadelerini kullandı.

Fransız politikacı, "Aslında hiçbir AB ülkesi, Türkiye'nin birliğe üyeliğine destek vermiyor" diye ekledi.