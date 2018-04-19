Kayıt
22:12 19 Nisan 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Brüksel, Avrupa Komisyonu merkezi, AB bayrakları

    ‘Hiçbir AB ülkesi aslında Türkiye’nin üyeliğine destek vermiyor’

    © REUTERS / Yves Herman
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    131

    Türkiye’nin üyeliği konusunda Avrupa Birliği ve Almanya’nın farklı duruş sergilemesini değerlendiren Fransız politikacı Alexandre Del Valle, birlik yapılarının durumu Avrupa hukuku açısından değerlendirirken Almanya’nın işine yaradığı zamanlar bağımsız ülke gibi hareket ettiğini belirtti.

    Avrupa Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye'nin dev adımlarla AB'den uzaklaşmaya devam ettiğini açıklamıştı. Kilit önemindeki partner olarak gördükleri Türkiye'yle "karşılıklı çıkar alanlarında" işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirten Hahn, AB üyeliği konusunda yeni maddeleri açmayacaklarını dile getirmişti. Aksine Almanya, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini açıklıyor. Neden AB, ilişkilerdeki gerilime rağmen Türkiye'ye kapıyı kapatmıyor?

    'ALMANYA KENDİ ÇIKARINA GÖRE HAREKET EDİYOR'

    Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri
    © AA /
    AP Türkiye Raportörü Piri: Kağıt üzerinde AB'ye katılımı konuşuyoruz ama Erdoğan katılım süreci için hiçbir yükümlülüğü yerine getirmiyor
    ‘Sindirme Stratejisi' (La stratégie de l'intimidation) kitabının yazarı Fransız politikacı Alexandre Del Valle, Sputnik'e açıklamasında, "Avrupa yapıları, mevcut durumu Avrupa hukuku açısından değerlendiriyor. Almanya ise işe yaradığında Avrupa gibi değil bağımsız bir ülke gibi hareket ediyor. Almanya, Türkiye'yle olan anlaşmalara ve pek kötü olmayan politik ve ekonomik ilişkilere değer veriyor. Mevcut durumda daha çok bağımsız ülkenin bencil pozisyonundan hareket ediyor" dedi.

    Del Valle, "Rusya'ya karşı sert duruş sergileyen ve yaptırım uygulayan Avrupa, Türkiye karşısında yerlere seriliyor çünkü Türkiye bir NATO üyesi. NATO ise her ne şekilde olursa olsun birlik beraberliği korumak istiyor" ifadelerini kullandı.

    Fransız politikacı, "Aslında hiçbir AB ülkesi, Türkiye'nin birliğe üyeliğine destek vermiyor" diye ekledi.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Ölmeden mezar taşını yaptırana yüzde 50 indirim
    'Mezarda şok kampanya': 2017'de ölenlere yüzde 20, ölmeden mezar yaptırana yüzde 50 indirim
    Karikatür
    CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'ye gidip lider Kim'le görüştü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam