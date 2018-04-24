Almanya şokta: Bin Ladin'in koruması 1997'den beri devletten sığınmacı yardımı alarak yaşıyor

Kaide lideri Usame bin Ladin'in eski koruması olduğu iddia edilen Sami A.'nın 1997'den beri Almanya'da yaşadığı ve devletten ayda 1168 euro sığınmacı yardımı aldığı ortaya çıktı. Üstelik cihatçı olduğu şüphesiyle Alman devletinin izleme listesinde bulunmasına rağmen...

Almanya, 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı ve emir vericisi olduğu düşünülen, 2011'de ABD tarafından öldürüldüğü açıklanan Kaide lideri Usame Bin Ladin'in eski bir korumasına 1997'den beri evsahipliği yapmanın şokunu yaşıyor.

AfD SORUNCA KAMUOYUNA AÇIKLANDI

Bu durum, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), adı Sami A. olarak verilen şahısla ilgili bilgi talebinin ardından açıklandı. Eyalet yönetimi, bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

BILD: PARAYI CEBE İNDİRİYOR

Alman devletinin sığınmacılara yaptığı sosyal yardımlar kapsamında Tunuslu Sami A.'nın ayda 1168 euro aldığını manşetten duyuran Bild gazetesi, 'cebe indiriyor' ifadesini kullandı.

'Bin Laden bodyguard' on German welfare https://t.co/ptXReAb4iB — BBC News (World) (@BBCWorld) 24 Nisan 2018

İŞKENCE RİSKİ NEDENİYLE TUNUS'A İADE EDİLEMİYOR

Sami A., cihatçı olduğu şüphesiyle Alman devletinin izleme listesinde bulunuyor. Ancak Tunus'a iade edilemiyor. Çünkü Alman yargısı ülkesinde işkence görebileceği için iadeyi reddediyor. Almanya'nın sığınmacıların geri gönderilebileceği güvenli ülkeler listesinde işkence riski nedeniyle Tunus ve Arap komşuları yer almıyor.

Osama bin Laden's former bodyguard lives as asylum seeker off benefits in #Germany and cannot be deported https://t.co/Kn7XdrMH1U — Bojan Pancevski (@bopanc) 24 Nisan 2018

© REUTERS / Fabrizio Bensch Berlin zanlısı Amri, intihar bombacısı olmak istemiş

11 Eylül saldırılarını düzenleyenlerden en az üçü Hamburg'da yaşıyordu. Sami A. cihatçılarla bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor.

2005'te Almanya'nın Düsseldorf kentinde görülen bir davadaki tanık, Sami A.'nın 2000 yılında Afganistan'da birkaç ay boyunca Bin Ladin'in korumalığını yaptığını söylemişti.

Sami A. iddiayı reddetse de yargıçlar tanık ifadesine inanmıştı. Sami A. 2006'da Kaide'yle ilişkili olduğu iddiaları nedeniyle soruşturma geçirmiş, ancak suçlama yöneltilmemişti.

🆘‼🤬🔥 #Germany: While many German pensioners are below the poverty line, and therefore collect returnable bottles to survive, the ex-bodyguard of Osama Bin Laden receives 1100 Euro social assistance. He can not be deported to Tunisia. So typical of a country full of idiots. pic.twitter.com/drJbBtAwow — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 24 Nisan 2018

© AP Photo / Michael Kappeler Almanya İçişleri Bakanı: Büyük bir terör saldırısı engellendi

1999'da Almanya'da geçici oturma izni aldıktan sonra bazı teknoloji kurslarına katılan Sami A., 2005'te Bochum kentine taşındı.

Bochum'da Almanya vatandaşı eşiyle birlikte yaşayan Tunuslu sığınmacının iltica başvurusu, devlet makamlarının güvenlik riski olarak görmesi nedeniyle 2007'de reddedildi. Sami A.'nın her gün karakola gidip imza attığı belirtildi.

TÜM AİLEYE VERİLEN TOPLAM YARDIM

1168 euro'luk yardım, hem Sami A. hem eşi hem de çocuklarının aldığı sosyal yardımların toplam miktarı. AsylbLG yasasına göre Tunuslu ile eşi 194'er euro, 4 çocuğun her biri de 133 —157 euro arası alıyor, bunlara bazı ilaveler de yapılıyor.