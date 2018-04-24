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    Almanya şokta: Bin Ladin'in koruması 1997'den beri devletten sığınmacı yardımı alarak yaşıyor

    © AFP 2018 / BANARAS KHAN
    Avrupa
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    Kaide lideri Usame bin Ladin'in eski koruması olduğu iddia edilen Sami A.'nın 1997'den beri Almanya'da yaşadığı ve devletten ayda 1168 euro sığınmacı yardımı aldığı ortaya çıktı. Üstelik cihatçı olduğu şüphesiyle Alman devletinin izleme listesinde bulunmasına rağmen...

    Berlin'de Noel pazarına dalan kamyonun bulunduğu bölgede inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    Almanya, 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı ve emir vericisi olduğu düşünülen, 2011'de ABD tarafından öldürüldüğü açıklanan Kaide lideri Usame Bin Ladin'in eski bir korumasına 1997'den beri evsahipliği yapmanın şokunu yaşıyor.

    AfD SORUNCA KAMUOYUNA AÇIKLANDI

    Bu durum, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), adı Sami A. olarak verilen şahısla ilgili bilgi talebinin ardından açıklandı. Eyalet yönetimi, bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

    BILD: PARAYI CEBE İNDİRİYOR

    Alman devletinin sığınmacılara yaptığı sosyal yardımlar kapsamında Tunuslu Sami A.'nın ayda 1168 euro aldığını manşetten duyuran Bild gazetesi, 'cebe indiriyor' ifadesini kullandı.

    İŞKENCE RİSKİ NEDENİYLE TUNUS'A İADE EDİLEMİYOR

    Sami A., cihatçı olduğu şüphesiyle Alman devletinin izleme listesinde bulunuyor. Ancak Tunus'a iade edilemiyor. Çünkü Alman yargısı ülkesinde işkence görebileceği için iadeyi reddediyor. Almanya'nın sığınmacıların geri gönderilebileceği güvenli ülkeler listesinde işkence riski nedeniyle Tunus ve Arap komşuları yer almıyor.

    Berlin'de Noel pazarına dalan kamyonun bulunduğu bölgede inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    2005'TEKİ DAVADAKİ TANIK İFADESİ

    11 Eylül saldırılarını düzenleyenlerden en az üçü Hamburg'da yaşıyordu. Sami A. cihatçılarla bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor.

    2005'te Almanya'nın Düsseldorf kentinde görülen bir davadaki tanık, Sami A.'nın 2000 yılında Afganistan'da birkaç ay boyunca Bin Ladin'in korumalığını yaptığını söylemişti.

    Sami A. iddiayı reddetse de yargıçlar tanık ifadesine inanmıştı. Sami A. 2006'da Kaide'yle ilişkili olduğu iddiaları nedeniyle soruşturma geçirmiş, ancak suçlama yöneltilmemişti.

    Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere
    © AP Photo / Michael Kappeler
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    HER GÜN KARAKOLA İMZA VERİYOR

    1999'da Almanya'da geçici oturma izni aldıktan sonra bazı teknoloji kurslarına katılan Sami A., 2005'te Bochum kentine taşındı.

    Bochum'da Almanya vatandaşı eşiyle birlikte yaşayan Tunuslu sığınmacının iltica başvurusu, devlet makamlarının güvenlik riski olarak görmesi nedeniyle 2007'de reddedildi. Sami A.'nın her gün karakola gidip imza attığı belirtildi.

    TÜM AİLEYE VERİLEN TOPLAM YARDIM

    1168 euro'luk yardım, hem Sami A. hem eşi hem de çocuklarının aldığı sosyal yardımların toplam miktarı. AsylbLG yasasına göre Tunuslu ile eşi 194'er euro, 4 çocuğun her biri de 133 —157 euro arası alıyor, bunlara bazı ilaveler de yapılıyor.

    Etiketler:
    sığınmacı, Almanya için Alternatif Partisi (AfD), El Kaide, Sami A, Usame Bin Ladin, Tunus, Bochum, Almanya
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