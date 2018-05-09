ABD Büyükelçisi 'Alman şirketleri İran'la iş yapmayı derhal kesmeli' dedi, Almanya karıştı

Görevdeki ilk gününde ''İran'da iş yapan Alman şirketleri derhal operasyonlarını kesmeli'' diye tweet atan ABD Büyükelçisi Richard Grenell'e Almanya'nın önde gelen isimleri çok sert tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalması tehlikesi geri döndü.

Trump'ın kararının ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa-İran iş anlaşmalarının iptal edileceğinden söz ederken ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi, Almanlara İran'la iş yapmayı kesmelerini emretti.

Richard Grenell, a strong backer of President Trump, takes over as US envoy to Germany https://t.co/L6QOog7QmH pic.twitter.com/VP1QbJ5c29 — AFP news agency (@AFP) 8 Mayıs 2018

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell görevdeki ilk gününde Alman kamuoyunu çok kızdıran bir tweet attı: ''@realDonaldTrump'ın dediği gibi Amerikan yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini hedef alacak. İran'da iş yapan Alman şirketleri derhal operasyonlarını kesmeli.''

As @realDonaldTrump said, US sanctions will target critical sectors of Iran’s economy. German companies doing business in Iran should wind down operations immediately. — Richard Grenell (@RichardGrenell) 8 Mayıs 2018

ABD Büyükelçisi'nin tweeti, Avrupa çapında şok dalgası yarattı. ​

© REUTERS / Regis Duvignau Boeing ile Airbus'ın İran'a 40 milyar dolarlık uçak satışı da iptal oldu

İran'da yaklaşık 120 Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve Almanya'da da 10 bin şirket İran'la iş yapıyor. Alman-İran Ticaret Odası Başkanı Michael Tockuss ''Dışişleri bakanlığımızın ABD'li büyükelçiyi Alman şirketlere emir vermek ya da tehdit etmek gibi bir rolü olmadığı konusunda uyaracağından eminim'' çıkışını yaptı.

'EVSAHİBİNE ASLA NE YAPACAĞINI SÖYLEME'

Almanya'nın eski Washington büyükelçisi ve dışişleri müsteşarı da olan Münih Güvenlik Konferansı Genel Sekreteri Wolfgang Ischinger de Grenell'e Twitter'dan şu yanıtı gönderdi:

''Ric, uzun bir büyükelçilik kariyerinden sonra sana tavsiyem şu: Kendi ülkenin politikalarını izah et, konuk olduğun ülkede lobi faaliyeti yap, ama evsahibi ülkeye asla ne yapacağını söyleme, tabii eğer başın belaya girsin istemiyorsan. Almanlar can kulağıyla dinlerler ama emir verilmesine garez bağlarlar.''

Ric: my advice, after a long ambassadorial career: explain your own country’s policies, and lobby the host country — but never tell the host country what to do, if you want to stay out of trouble. Germans are eager to listen, but they will resent instructions. — Wolfgang Ischinger (@ischinger) 9 Mayıs 2018

© REUTERS / Charles Platiau Almanya Ekonomi Bakanı İran'da: İşbirliğini geliştirelim

​Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de ''ABD kendisini dünyanın ekonomik polisi sanmasın'' tepkisini gösterdi. İran'a yaptırımların kalkmasından bugüne dek en çok kar eden şirket Fransız petrol devi Total oldu.

Total, Güney Pers petrol yatağından petrol çıkarmak için Tahran'la anlaşma yapmıştı.

Temmuzdaki imza töreninde Total CEO'su Patrick Pouyanne, ''İran'a geri döndüğümüz bugün bizim için tarihi bir gün'' demişti.

© REUTERS / Gleb Garanich Fransız petrol şirketi Total'den, İran'la 4.8 milyar dolarlık anlaşma

Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesine, Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu anlaşmaya bağlı kalacağız ve İran'ın taahhütleri yerine getirmesi için çaba göstereceğiz" tepkisini verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) açıklamasında ''Yaptırımların kalkmasının İran'la ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu etki yaptığını bugüne dek tekrar tekrar vurguladık. Bunun devam etmesini garantiye almaya yönelik bağlılığımızın altını çiziyoruz'' denildi.