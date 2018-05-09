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    Almanya Başbakanı Angela Merkel

    ABD Büyükelçisi 'Alman şirketleri İran'la iş yapmayı derhal kesmeli' dedi, Almanya karıştı

    © AP Photo / Michael Sohn
    Avrupa
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    Görevdeki ilk gününde ''İran'da iş yapan Alman şirketleri derhal operasyonlarını kesmeli'' diye tweet atan ABD Büyükelçisi Richard Grenell'e Almanya'nın önde gelen isimleri çok sert tepki gösterdi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalması tehlikesi geri döndü.

    Trump'ın kararının ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa-İran iş anlaşmalarının iptal edileceğinden söz ederken ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi, Almanlara İran'la iş yapmayı kesmelerini emretti.

    ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell görevdeki ilk gününde Alman kamuoyunu çok kızdıran bir tweet attı: ''@realDonaldTrump'ın dediği gibi Amerikan yaptırımları İran ekonomisinin kritik sektörlerini hedef alacak. İran'da iş yapan Alman şirketleri derhal operasyonlarını kesmeli.''

    ABD Büyükelçisi'nin tweeti, Avrupa çapında şok dalgası yarattı. ​

    IranAir, yaptırımların kalkmasının ardından ilk Batı yapımı jetini (Airbus A321) 11 Ocak 2017'de Airbus'tan teslim almıştı.
    © REUTERS / Regis Duvignau
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    'BİZE EMİR VEREMEZSİN'

    İran'da yaklaşık 120 Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve Almanya'da da 10 bin şirket İran'la iş yapıyor. Alman-İran Ticaret Odası Başkanı Michael Tockuss ''Dışişleri bakanlığımızın ABD'li büyükelçiyi Alman şirketlere emir vermek ya da tehdit etmek gibi bir rolü olmadığı konusunda uyaracağından eminim'' çıkışını yaptı.

    'EVSAHİBİNE ASLA NE YAPACAĞINI SÖYLEME'

    İsrail F-15 savaş uçağı
    © REUTERS / Amir Cohen
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    Almanya'nın eski Washington büyükelçisi ve dışişleri müsteşarı da olan Münih Güvenlik Konferansı Genel Sekreteri Wolfgang Ischinger de Grenell'e Twitter'dan şu yanıtı gönderdi:

    ''Ric, uzun bir büyükelçilik kariyerinden sonra sana tavsiyem şu: Kendi ülkenin politikalarını izah et, konuk olduğun ülkede lobi faaliyeti yap, ama evsahibi ülkeye asla ne yapacağını söyleme, tabii eğer başın belaya girsin istemiyorsan. Almanlar can kulağıyla dinlerler ama emir verilmesine garez bağlarlar.''

    Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel
    © REUTERS / Charles Platiau
    Almanya Ekonomi Bakanı İran'da: İşbirliğini geliştirelim
    FRANSIZ TOTAL NE YAPACAK?

    ​Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de ''ABD kendisini dünyanın ekonomik polisi sanmasın'' tepkisini gösterdi. İran'a yaptırımların kalkmasından bugüne dek en çok kar eden şirket Fransız petrol devi Total oldu.

    Total, Güney Pers petrol yatağından petrol çıkarmak için Tahran'la anlaşma yapmıştı.

    Temmuzdaki imza töreninde Total CEO'su Patrick Pouyanne, ''İran'a geri döndüğümüz bugün bizim için tarihi bir gün'' demişti.

    Doğal gaz
    © REUTERS / Gleb Garanich
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    AB: iRAN'A YAPTIRIMLARIN KALKMASINA BAĞLIYIZ

    Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesine, Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Bu anlaşmaya bağlı kalacağız ve İran'ın taahhütleri yerine getirmesi için çaba göstereceğiz" tepkisini verdi.

    Avrupa Birliği'nin (AB) açıklamasında ''Yaptırımların kalkmasının İran'la ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu etki yaptığını bugüne dek tekrar tekrar vurguladık. Bunun devam etmesini garantiye almaya yönelik bağlılığımızın altını çiziyoruz'' denildi.

    Etiketler:
    Bruno Le Maire, Wolfgang Ischinger, Michael Tockuss, Richard Grenell, Steven Mnuchin, Donald Trump, İran, Almanya, ABD
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