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    ABD - AB

    Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye İran mektubu

    © AFP 2018 / str / belga
    Avrupa
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    Avrupa'nın en güçlü üç ülkesi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muafiyet talebiyle Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderdi.

    Gelecekte otonom sürüş fikrini teşvik eden Fransa merkezli otomotiv şirketi Peugeot, Cenevre’de Instinct Concept modelini tanıttı.
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    Peugeot, İran’da ortaklıkla yürüttüğü faaliyetlerini askıya aldı
    Almanya, Fransa ve İngiltere'nin maliye ve dışişleri bakanları tarafından imzalanan mektupta Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarından Avrupa şirketlerinin muaf tutulması istenildi.

    'ESEF DUYDUK'

    Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararından kuvvetle esef duyduklarını dile getiren üç Avrupa ülkesinin bakanları, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016'dan beri İran'la iş yapan Avrupa şirketlerine Amerikan yaptırımlarından muafiyet tanınması talebini yazılı şekilde sundu.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'daki Heritage Vakfı'nda 'Anlaşmadan sonra: Yeni bir İran stratejisi' başlıklı konuşma yaptı.
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

    SWIFT TALEBİ DE EKLENDİ

    İran'ın uluslararası para transferi yapılmasına olanak tanıyan SWIFT sisteminden çıkarılmaması talebinin de yer aldığı mektup, ABD'nin Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya iletildi.

    TRANS-ATLANTİK İTTİFAKI SALLANIYOR

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AA / Fatemeh Bahrami
    ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti

    ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

    Trump yönetiminin alenen Avrupa'yı İran'la iş yapması halinde yaptırımla tehdit etmesi karşısında, Avrupa Birliği, Washington'a karşı bir dizi önlemi hayata geçirmek için düğmeye bastı.

    Etiketler:
    SWIFT, Donald Trump, Mike Pompeo, Steven Mnuchin, İngiltere, Fransa, Almanya, İran, ABD
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