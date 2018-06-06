Almanya, Fransa ve İngiltere'den ABD'ye İran mektubu

Avrupa'nın en güçlü üç ülkesi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından muafiyet talebiyle Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderdi.

© REUTERS / Arnd Wiegmann Peugeot, İran’da ortaklıkla yürüttüğü faaliyetlerini askıya aldı

Almanya, Fransa ve İngiltere'nin maliye ve dışişleri bakanları tarafından imzalanan mektupta Trump yönetiminin İran'a yönelik yaptırımlarından Avrupa şirketlerinin muaf tutulması istenildi.

'ESEF DUYDUK'

Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararından kuvvetle esef duyduklarını dile getiren üç Avrupa ülkesinin bakanları, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 2016'dan beri İran'la iş yapan Avrupa şirketlerine Amerikan yaptırımlarından muafiyet tanınması talebini yazılı şekilde sundu. © REUTERS / Jonathan Ernst ABD Dışişleri Bakanı: Tarihteki en güçlü baskı ve yaptırımla İran'ı ezeceğiz

SWIFT TALEBİ DE EKLENDİ

İran'ın uluslararası para transferi yapılmasına olanak tanıyan SWIFT sisteminden çıkarılmaması talebinin de yer aldığı mektup, ABD'nin Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya iletildi.

TRANS-ATLANTİK İTTİFAKI SALLANIYOR © AA / Fatemeh Bahrami ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için AB 1996'dan kalma bir yasayı diriltti

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a ağır ekonomik yaptırımların yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise nükleer anlaşmanın diğer 5 ülke arasında devam edeceğini duyurmuştu.

Trump yönetiminin alenen Avrupa'yı İran'la iş yapması halinde yaptırımla tehdit etmesi karşısında, Avrupa Birliği, Washington'a karşı bir dizi önlemi hayata geçirmek için düğmeye bastı.