İspanya'nın plajlarından birine ulaşan göçmenlerin kaçış görüntüleri

Botları polis tarafından takip edilen bir grup göçmenin İspanya'nın güneyindeki sahil kasabalarından Tarifa'nın kıyısına varınca can simitlerini üzerlerinden atıp çevredeki kum tepeleri ve ağaçlık alanlara doğru koştuğunu gösteren görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, çoğu genç erkek olmak üzere 30'u aşkın göçmenin Tarifa kıyısına varır varmaz kalabalık botlarından aşağı atladığı ve plajda güneşlenenlerin şaşkın bakışları altında peşlerindeki polislerden kaçabilmek için farklı yönlere doğru koşmaya başladığı görülüyor.

Göçmenlerin, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek İspanya'nın güney ucundaki Tarifa kasabasının kıyısına ulaştığı belirtilirken, başlarına daha sonra ne geldiğine ilişkin bir açıklama yapılmış değil.

© REUTERS / THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. İtalya'nın reddettiği göçmenler İspanya'ya ulaştı

Afrika'dan çok sayıda göçmen Fas üzerinden Cebelitarık Boğazı yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri bu sene ülkenin kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısının 17.000 olduğunu söylüyor.

BM verilerine göreyse, bu sene Avrupa kıyılarına varan göçmenlerin sayısı 55.000.

Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının son dönemde arttığı belirtiliyor. Yetkililere göre bunun nedeni, bu dönemde denizlerin durgun, yani güvenli yolculuğa daha uygun olması.