İspanya'nın plajlarından birine ulaşan göçmenlerin kaçış görüntüleri

Görüntülerde, çoğu genç erkek olmak üzere 30'u aşkın göçmenin Tarifa kıyısına varır varmaz kalabalık botlarından aşağı atladığı ve plajda güneşlenenlerin şaşkın bakışları altında peşlerindeki polislerden kaçabilmek için farklı yönlere doğru koşmaya başladığı görülüyor.

Göçmenlerin, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek İspanya'nın güney ucundaki Tarifa kasabasının kıyısına ulaştığı belirtilirken, başlarına daha sonra ne geldiğine ilişkin bir açıklama yapılmış değil.