Türkiye-AB mutabakatı mimarından İspanya önerisi

Welt gazetesine konuşan göç araştırmaları uzmanı Knaus, İspanya'ya gelen göçmenlerin sayıca İtalya'ya gidenlerden fazla olduğunu belirterek Almanya, Fransa ve Hollanda'nın İspanya hükümetiyle pratik çözümler üzerinde işbirliği yapması gerektiğini söyledi.
DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Berlin merkezli Avrupa İstikrar İnisiyatifi (ESI) adlı düşünce kuruluşunun başkanı olan Gerald Knaus, "Göçmenlerin geldikleri ülkelerin hükümetlerinin, korunmaya muhtaç olmayanları belli bir tarihte geri almayı taahhüt etmeleri durumunda, çalışma izni ve burs gibi teşviklerle yasal göç kontenjanları hazırlanabileceğini" söyledi.
'İSPANYA, AB'YE GİRİŞ KAPISI OLDU'
Almanya'yı Avrupa'daki göç sorununun çözümünde inisiyatif almaya çağıran Avusturyalı uzman, Almanya'da çoğunluğun 'korunmaya muhtaç olanların desteklenmesinden yana olduğunu' dile getirdi.
İspanya'ya gelen göçmenlerin sayısı İtalya ve Yunanistan'a çıkanların toplamını aşıyor. Hafta sonunda İspanya açıklarında 1400'den fazla mülteci daha kurtarıldı. Bir hafta önce de denizden kurtarılan bin dolayındaki mülteci Endülüs limanlarına getirilmişti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İtalya hükümetinin özel yardım kuruluşlarına ait gemilerin İtalya limanlarına girişini yasaklamasından sonra İspanya'nın kaçak göçmenler tarafından AB'ye giriş kapısı olarak kullanılmaya başladığını duyurmuştu.
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