Merkel: İdlib'de hem İslamcılarla savaşmalıyız hem de sivilleri korumalıyız

Almanya Başbakanı, olası İdlib operasyonu için ''İslamcı grupların çok radikal savaşçıları var. Elbette bu radikal güçlerle savaşılmalı, ama sivil halkı korumak için de uğraşılmalı. İnsani felaketten kaçınmalıyız'' dedi. Merkel, Erdoğan'la sürekli zıtlaşamayacaklarını, Türkiye'nin zayıflamasının Almanya'nın çıkarına olmadığını ifade etti.

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İdlib konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız hükümetinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesini müteakip açıklamalarda bulunan Merkel, bir yandan Maas gibi 'insani felaket' uyarısı yaparken diğer yandan İdlib'de savaşa destek verdi.

'DURUM ÇOK KARMAŞIK'

Almanya'nın RTL kanalının geleneksel yaz mülakatı programına konuk olan şansölye, ''İdlib'de çok karmaşık bir durum var. Bir yandan çok zor duruma düşebilecek milyonlarca sivil bulunuyor. O yüzden insani felaketten kaçınmak zorundayız'' diyerek şöyle devam etti:

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''Diğer yandan İslamcı grupların çok radikal savaşçıları var. Elbette bu radikal güçlerle savaşılmalı, ama sivil halkı korumak için de uğraşılmalı. Bu, çok büyük, çok önemli bir görev.''

'MESELEYİ PUTİN VE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜM'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuyu görüştüğünü aktaran Merkel, Putin'in sözlerini tutmasını umduğunu ifade ederek ''Her halükarda bu konuda çok ciddi konuştuk'' dedi.

© Fotoğraf : RTL Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, RTL'nin geleneksel yaz mülakatında, başmoderator Peter Kloeppel'in güncel durumla ilgili sorularını yanıtladı.

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Erdoğan'ın ay sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyareti ve Ankara-Berlin ilişkilerindeki canlanmayla ilgili sorular üzerine şansölye ''Her daim sadece siyah-beyaz düşünemeyiz. Gerçeklik böyle değil'' dedi.

'ANKARA İLE CİDDİ İHTİLAFLARIMIZ VAR'

Almanya'da Türkiye kökenli 3 milyon kişinin yaşadığına, bu durumun iki ülkeyi birbirine özel şekilde bağladığına dikkat çeken Hıristiyan Demokrat lider, bununla birlikte Türkiye'de tutuklu Almanya vatandaşları başta olmak üzere Ankara ile aralarında ciddi ihtilaf konuları bulunduğunu belirtti.

'TÜRKİYE EKONOMİK AÇIDAN AKILLICA GELİŞMELİ'

Türkiye'nin ekonomik açıdan akıllıca şekilde gelişmesinin Almanya'nın stratejik çıkarına olduğunu vurgulayan Merkel, ''Türkiye'nin zayıflaması yönünde hareket edersek kendi çıkarlarımıza zarar veririz'' dedi.

'ISRAR ETTİK, BAZI ALMANLARI BIRAKTILAR'

'Birbiriyle karşılıklı konuşmanın öneminin' altını çizen kadın başbakan, gazeteci Deniz Yücel ve Meşale Tolu'ya atıfla, bu 'ısrarlı konuşma' sayesinde Türkiye'deki bazı Almanya vatandaşlarının serbest kalmasını sağladıklarını dile getirdi.