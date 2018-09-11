Suriye'de 'terörist' ilan ettiği silahlı grupları desteklediği ortaya çıkan Hollanda, yardım programını sona erdirdi

Bir yandan Suriye'de cihatçıları destekleyen diğer yandan savaşın yol açtığı Suriyeli sığınmacılara tepki geliştiren ülkelerden Hollanda'da, basın, hükümetin, kendi terörist listesindeki grubu bile desteklediğini ortaya çıkardı. Hükümet, Suriye'deki militanları destekleme programlarına son verdiğini açıkladı.

© AP Photo / Nusra Front on Twitter El Nusra, Suriye'de yerleşim alanına ateş açtı: 9 ölü, 30'dan fazla yaralı

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, meclise gönderdikleri mektupta, 'Hollanda ile aynı hedefler peşinde koşan benzer zihniyettteki bağışçılarla yakın işbirliği içinde Suriye'de hükümet karşıtı ılımlı grupları destekleme programı oluşturulduğu' belirtildi.

TOPLAMDA 69 MİLYON EURO

Hollanda'ya toplamda 69 milyon euroya mal olan programın beklenen sonuçları vermekte başarısız olduğunu kaydeden hükümet, Suriye ordusunun militanlara karşı savaşı 'kısa süre içinde kazanması beklendiğinden' programa son verileceğini duyurdu.

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya: İdlib’de teröristler milyonlarca sivili rehin tutuyor

Öldürücü olmayan yardım (NLA) programına 25 milyon euro, Kaide kolu Nusra'nın 'sivil' kolu Beyaz Miğferler'e 12.5 milyon euro, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) polis kolu niteliğindeki Adalet ve Topluluk Hizmetlerine Erişim (AJACS) programına 14.8 milyon euro verildiğini aktaran belgede, militanlara desteğin derhal kesileceği açıklandı.

BEYAZ MİĞFERLER'E YARDIM ARALIKTA SONA ERECEK

Ancak Beyaz Miğferler'in aralık ayına dek finanse edileceği notu düşülürken, ancak Beyaz Miğferler'in artık sadece İdlib'de faal olduğu, İdlib'e ise Suriye hükümet güçlerinin saldırısı beklendiğinden geleceklerinin müphem olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda Hollanda gazeteleri Nieuwsuur ve Trouw'un araştırmaları, hükümetin NLA programıyla 22 silahlı militan grubu desteklediğini ortaya koydu. Bunlara gönderilen malzemeler arasında üniformalar, uydu telefonları, çeşitli teçhizat, dünyanın her yerinde cihatçı militanlarla özdeşleşen Toyota Hilux kamyonetleri var.

HOLLANDA, HEM ÖRGÜTE PARA VERİYOR HEM DE KENDİ VATANDAŞINI ÜYE DİYE YARGILIYOR

Habere göre desteklenen 22 silahlı militan grup içinde en az biri bizzat Adalet Bakanlığı tarafından 'terör örgütü' listesine alınmış. Yine Nusra bağlantılı oluşumlardan Şam Cephesi 'terör örgütü' listesinde olduğundan bir Hollanda vatandaşı 2015'te bu gruba katılmaktan halen yargılanıyor.

what a #mess. @Nieuwsuur reports that dutch government gave military support to several so-called 'moderate' groups in #syria, for example sjabbat al shamiya. simultaniously prosecutors prosecute a dutch citizen who joined sjabbat al shamiya on terrorism charges. — Frederike Geerdink (@fgeerdink) 10 Eylül 2018

© AP Photo / Özgür Suriye Polisi cihatçı çıktı, İngiltere yardımı durdurdu

Savcılığın iddianamesinde, Hollanda hükümeti tarafından desteklenmiş Şam Cephesi için şöyle deniliyor:

İDDİANAMEYE GÖRE HALİFELİK KURMAK İSTEYEN TERÖR EĞİLİMLİ SUÇ ÖRGÜTÜ

''Bu selefi, cihatçı hareket ancak terörist eğilimli suç örgütü olarak nitelenebilir, nihai amacı halifelik kurmaktır.''

NUSRA'YA BAĞLI ÖSP VE BEYAZ MİĞFERLER'İN DE SİCİLİ KALABALIK

'Hollanda tarafından desteklenenler içinden en az 5 militan grubun da insan hakları ihlallerinde bulunup terörist gruplarla işbirliği yaptığını' aktaran Nieuwsuur ve Trouw gazeteleri, gelecek günlerde teröristlerle ilgili daha fazla bilgi yayımlayacaklarını duyurdu.

'PARASINI SİZİN ÖDEDİĞİNİZ CİHATÇILAR'

Hollanda hükümetinin teröristlere desteği kendi sunduğundan çok daha fazla olabilir. Zira meclise gönderdiği mektupta adını andıkları bile tümüyle zan altında oluşumlar.

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Rusya: İdlib'deki muhalifler, kimyasal saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladı

Nusra'nın büyük bölümünü kontrol ettiği İdlib'de faaliyet gösteren Özgür Suriye Polisi (ÖSP), aralık ayında BBC'nin 'Parasını sizin ödediğiniz cihatçılar' programıyla gündeme gelmişti.

Nusra'nın onay vermesiyle mensubu olunabilen ÖSP'nin insan hakları ihlallerinin belgelendiği programın yayımlanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı ÖSP'ye AJACS programı üzerinden yaptığı mali yardımları kesmişti.

Batı'da çok övülen ve hatta haklarında 'belgesel film' çekilip Oscar verilen Beyaz Miğferler de bölgede meselelere hakim kişiler tarafından Nusra'nın medya kolu olmak ve Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş süsü verilen kimyasal saldırı mizansenleri hazırlamakla suçlanıyır.