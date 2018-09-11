Suriye'de 'terörist' ilan ettiği silahlı grupları desteklediği ortaya çıkan Hollanda, yardım programını sona erdirdi

TOPLAMDA 69 MİLYON EURO
Hollanda'ya toplamda 69 milyon euroya mal olan programın beklenen sonuçları vermekte başarısız olduğunu kaydeden hükümet, Suriye ordusunun militanlara karşı savaşı 'kısa süre içinde kazanması beklendiğinden' programa son verileceğini duyurdu.
BEYAZ MİĞFERLER'E YARDIM ARALIKTA SONA ERECEK
Ancak Beyaz Miğferler'in aralık ayına dek finanse edileceği notu düşülürken, ancak Beyaz Miğferler'in artık sadece İdlib'de faal olduğu, İdlib'e ise Suriye hükümet güçlerinin saldırısı beklendiğinden geleceklerinin müphem olduğu ifade edildi.
HOLLANDA, HEM ÖRGÜTE PARA VERİYOR HEM DE KENDİ VATANDAŞINI ÜYE DİYE YARGILIYOR
Habere göre desteklenen 22 silahlı militan grup içinde en az biri bizzat Adalet Bakanlığı tarafından 'terör örgütü' listesine alınmış. Yine Nusra bağlantılı oluşumlardan Şam Cephesi 'terör örgütü' listesinde olduğundan bir Hollanda vatandaşı 2015'te bu gruba katılmaktan halen yargılanıyor.
what a #mess. @Nieuwsuur reports that dutch government gave military support to several so-called 'moderate' groups in #syria, for example sjabbat al shamiya. simultaniously prosecutors prosecute a dutch citizen who joined sjabbat al shamiya on terrorism charges.— Frederike Geerdink (@fgeerdink) 10 Eylül 2018
İDDİANAMEYE GÖRE HALİFELİK KURMAK İSTEYEN TERÖR EĞİLİMLİ SUÇ ÖRGÜTÜ
''Bu selefi, cihatçı hareket ancak terörist eğilimli suç örgütü olarak nitelenebilir, nihai amacı halifelik kurmaktır.''
NUSRA'YA BAĞLI ÖSP VE BEYAZ MİĞFERLER'İN DE SİCİLİ KALABALIK
'Hollanda tarafından desteklenenler içinden en az 5 militan grubun da insan hakları ihlallerinde bulunup terörist gruplarla işbirliği yaptığını' aktaran Nieuwsuur ve Trouw gazeteleri, gelecek günlerde teröristlerle ilgili daha fazla bilgi yayımlayacaklarını duyurdu.
'PARASINI SİZİN ÖDEDİĞİNİZ CİHATÇILAR'
Hollanda hükümetinin teröristlere desteği kendi sunduğundan çok daha fazla olabilir. Zira meclise gönderdiği mektupta adını andıkları bile tümüyle zan altında oluşumlar.
Nusra'nın onay vermesiyle mensubu olunabilen ÖSP'nin insan hakları ihlallerinin belgelendiği programın yayımlanmasının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı ÖSP'ye AJACS programı üzerinden yaptığı mali yardımları kesmişti.
Batı'da çok övülen ve hatta haklarında 'belgesel film' çekilip Oscar verilen Beyaz Miğferler de bölgede meselelere hakim kişiler tarafından Nusra'nın medya kolu olmak ve Suriye hükümeti tarafından düzenlenmiş süsü verilen kimyasal saldırı mizansenleri hazırlamakla suçlanıyır.
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