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14:10 04 Ekim 2018
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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Nobel Barış Ödülü için bahisler açıldı: Kuzey Kore llderi Kim ve Güney Kore lideri Moon önde

    © REUTERS / KCNA
    Avrupa
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    2018 Nobel Barış Ödülü'nün kazanını yarın açıklanacak. İngiltere merkezli bahis sitelerine göre ise şu anda ödülün favorisi Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerginliği yaptıkları tarihi zirve ile azaltan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS /
    Güney Kore lideri Moon: Nobel'i Trump almalı, bizim tek ihtiyacımız barış
    Norveç Nobel Komitesi yarın 2018 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim ya da kurumu açıklayacak.

    Bu yılki Nobel Barış Ödülü için 216'sı kişi, 115'i kurum olmak üzere toplam 331 aday yarışıyor.

    Açıklamdan önce bahis siteleri de ödülü kazanması muhtemel adayları listeledi.

    ​BAHİS SİTELERİNİN TAHMİNLERİNDE KİM VE MOON İLK SIRADA, TRUMP İSE İKİNCİ SIRADA YER ALDI 

    SkyBet adlı bahis şirketine göre  Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un  bu yıl birlikte Nobel Barış Ödülü'nü alması 7'ye 4 oranında. Bu da iki Kore liderinin ödülü kazanma şansının yüzde 63.6 olduğu anlamına geliyor. 

    ICAN aktivistleri
    © AFP 2018 / Britta Pedersen
    2017 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
    Ladbrokes ve Coral bahis şirketlerinin tahminlerine göre de Kim ve Moon'un bu ödülü kazanma oranı sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 54.4.

    Yine bahis şirketlerine göre Nobel Barış Ödülü'nü kazanacağı tahmin edilen aday sıralamasında  ikinci sırada ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor. 

    3 şirketin verilerinde Trump'ın ödülü kazanma olasılığı yüzde 20 ila yüzde 28.6 seviyesi arasında gösterildi.

    PUTİN'İN ÖDÜLÜ KAZANMA ŞANSI BAHİSÇİLERE GÖRE YÜZDE 3.8

    SkyBet'e göre eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un bu ödülü kazanma şansı yüzde 5.9 oranında iken, bahis şirketleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nobel Barış Ödülü'nü alma şansının yüzde 3.8 olduğunu hesapladı.

    Geçen yılki Nobel Barış Ödülü'ne 'Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya' (ICAN) layık görülmüştü. ICAN, 1901'den beri verilen ödülü kazanan 23. kurum olmuştu.

    Etiketler:
    bahis, Nobel Barış Ödülü, Nükleer, Moon Jae-in, Carles Puigdemont, Donald Trump, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Kore Yarımadası
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