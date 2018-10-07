İstifa ettiği duyurulan Interpol Başkanı'nın eşi konuştu: 'Aramamı bekle' yazılı ve bıçak emojili mesaj yolladı https://t.co/ba9DthMjZI pic.twitter.com/Xb5t41VdCk— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 7, 2018
Meng, eşiyle son olarak 25 Eylül'de haberleştiğini aktararak eşinden önce "Aramamı bekle" şeklinde bir mesaj aldığını, bir süre sonra ise sadece bir bıçak emojisi olan bir iletinin eşi tarafından gönderildiğini belirtti ve ilgili mesajları gazetecilere gösterdi.
İSTİFA ETTİĞİ DUYURULDU
KORUMA ALTINA ALINAN AİLENİN ADRESİ DEĞİŞTİRİLDİ
Bu arada Fransa İçişleri Bakanlığının, eski başkanın eşi ve çocuklarını koruma altına aldığı, güvenlik tedbirleri çerçevesinde ailenin adresinin değiştirildiği öğrenildi. Meng Grace, daha önce eşinin ve kendisinin tehdit telefonları aldığını açıklamıştı. Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, dün yayımladığı bir bildiriyle Meng ile ilgili Çinli yetkililerden açıklama talep etmişti. Stock, Çin yönetiminden, Meng'ın durumu hakkında resmi bir yanıt beklediklerini ve hayatından endişe duyulduğunu vurgulamıştı.
Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Meng'ın ülkesini ziyaret etmek üzere 25 Eylül'de Fransa'yı terk ettiği ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı belirtilmişti.
Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)