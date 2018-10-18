Papa Francis: Resmi davet gelirse Kuzey Kore'ye giderim

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Papa'nın açıklaması Vatikan'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le gerçekleştirdiği görüşmede yapıldı.

Habere göre 9 günlük Avrupa turu kapsamında Vatikan'ı ziyaret eden Güney Kore lideri Moon, görüşmede Papa'ya Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen sözlü daveti iletti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı yetkilisi Yoon Young-chan, Papa'nın bu sözlü davete "Eğer bana resmi davet gelirse ben buna kayıtsız şartsız yanıt veririm ve (Pyongyang'a) gidebilirim" dediğini aktardı.

Güney Koreli yetkililer daha önce Kuzey Kore lideri Kim'in Papa'yı ülkeye davet etme isteğinde olduğunu duyurmuştu.

Şu ana kadar hiçbir Papa, Kuzey Kore'ye gitmedi.

Papa ayrıca Moon'un, Kore Yarımadası'nda barışı sağlama yolundaki çabalarını da övdü.