Boyunlarında çiçekten kolyelerle sahilde yalın ayak bir kraliyet çifti

İngiliz kraliyetinin en gözde çifti olan Prens Harry ile Meghan Markle, Sussex Dük ve Düşesi sıfatıyla çıktıkları ilk uluslararası turda kalpleri fethetme operasyonu düzenliyor.

© REUTERS / Ben Birchall Prens Harry ile Meghan Markle bebek bekliyor

Mayısta nikah kıyan ve baharda ilk bebeklerini bekleyen Prens Harry-Meghan Markle çifti, Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga'yı kapsayan turlarının ilk durağında, güçlü bir cephe olan 'kraliyet karşıtı cumhuriyetçilerin' bile kalplerini yumuşatabilecek adımlar attı.

Avustralya'daki dördüncü günlerinde Sidney kentinin sahiline inen çift, Bondi plajında 'Tek dalga' isimli sörfçü topluluğunun zihinsel rahatsızlıklar konusunda bilinçliliği artırmak için düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Rengarenk sörf takımları giymiş topluluktakiler gibi çıplak ayak kumda dolaşan ve çiçeklerden yapılmış kolye takan çift, grupla birlikte kumsalda daire şeklinde oturdu.

🏄‍♀️🏄‍♂️ Good morning Bondi Beach! The Duke and Duchess of Sussex are joining a OneWave Fluro Friday Sunrise session #OneRoyalFluroWave #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/ln5lDjAxkV — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 Ekim 2018

Herkesin sırayla kendi tecrübelerini paylaştığı etkinliğin sonunda katılımcılar kollarını birbirlerinin omuzlarına atıp sarmaş dolaş oldu.

© REUTERS / NEIL HALL Onlar erdi muradına: İngiliz kraliyetinin 'siyah' düğünü HARRY'NİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA SINAVI

Sevgi çemberinin katılımcılarından olan Charlotte Connell, daha sonra gazetecilerle "Harry, her birimizin yaşamımızın bir noktasında zihinsel sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayacağını söyledi" bilgisini paylaştı.

Veliaht Prens Charles ile boşandığı eşi Diana'nın iki çocuğundan biri olan Harry, uluslararası çapta efsaneleşen annesi öldüğünde 12 yaşındaydı. Ergenliği ve gençliğinde 'çok hızlı' bir hayat sürmüş olan Harry, 20'li yaşlarının sonunda annesini kaybetmiş olmanın acısıyla yüzleşmek için psikolojik danışmanlık almıştı. Orduda da görev yapan Harry, askerlerin zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olma kampanyalarında rol almıştı.

© REUTERS / Chris Jackson Sussex Dük ve Düşesi, Bondi plajında zihinsel rahatsızlıklarla mücadele için oluşturulan sevgi çemberine hem renk hem de tecrübelerini kattı.

© REUTERS / Peter Nicholls UKIP'te 'müstakbel kraliyet gelini Markle' krizi: Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah

Bondi plajının ardından Liman Köprüsü'ne geçen Harry, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın da olduğu bir grupla birlikte merdivenlerden köprünün en tepesine tırmanıp Invictus Oyunları'nın bayrağını göndere çekti.

Harry tarafından operasyonda yaralanan askerler için kurulan ve 2014'ten beri düzenlenen paralimpik organizasyonuna 20-27 Ekim arası Sidney evsahipliği yapacak. İngiliz prensin köprü gösterisini sosyal medyada İngiltere ve müttefiki ülkelerin gazi askerleri tezahüratla karşıladı.