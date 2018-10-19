Kayıt
17:31 19 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Prens Harry-Meghan Markle çifti, Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi plajında

    Boyunlarında çiçekten kolyelerle sahilde yalın ayak bir kraliyet çifti

    © REUTERS / Chris Jackson
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    İngiliz kraliyetinin en gözde çifti olan Prens Harry ile Meghan Markle, Sussex Dük ve Düşesi sıfatıyla çıktıkları ilk uluslararası turda kalpleri fethetme operasyonu düzenliyor.

    Prens Harry- Meghan Markle
    © REUTERS / Ben Birchall
    Prens Harry ile Meghan Markle bebek bekliyor
    Mayısta nikah kıyan ve baharda ilk bebeklerini bekleyen Prens Harry-Meghan Markle çifti, Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga'yı kapsayan turlarının ilk durağında, güçlü bir cephe olan 'kraliyet karşıtı cumhuriyetçilerin' bile kalplerini yumuşatabilecek adımlar attı.

    Avustralya'daki dördüncü günlerinde Sidney kentinin sahiline inen çift, Bondi plajında 'Tek dalga' isimli sörfçü topluluğunun zihinsel rahatsızlıklar konusunda bilinçliliği artırmak için düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

    Rengarenk sörf takımları giymiş topluluktakiler gibi çıplak ayak kumda dolaşan ve çiçeklerden yapılmış kolye takan çift, grupla birlikte kumsalda daire şeklinde oturdu.

    Herkesin sırayla kendi tecrübelerini paylaştığı etkinliğin sonunda katılımcılar kollarını birbirlerinin omuzlarına atıp sarmaş dolaş oldu.

    Harry-Meghan
    © REUTERS / NEIL HALL
    Onlar erdi muradına: İngiliz kraliyetinin 'siyah' düğünü
    HARRY'NİN ZİHİNSEL SAĞLIKLA SINAVI

    Sevgi çemberinin katılımcılarından olan Charlotte Connell, daha sonra gazetecilerle "Harry, her birimizin yaşamımızın bir noktasında zihinsel sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayacağını söyledi" bilgisini paylaştı. 

    Veliaht Prens Charles ile boşandığı eşi Diana'nın iki çocuğundan biri olan Harry, uluslararası çapta efsaneleşen annesi öldüğünde 12 yaşındaydı. Ergenliği ve gençliğinde 'çok hızlı' bir hayat sürmüş olan Harry, 20'li yaşlarının sonunda annesini kaybetmiş olmanın acısıyla yüzleşmek için psikolojik danışmanlık almıştı. Orduda da görev yapan Harry, askerlerin zihinsel sağlıklarını korumalarına yardımcı olma kampanyalarında rol almıştı.

    Sussex Dük ve Düşesi, Bondi plajında zihinsel rahatsızlıklarla mücadele için oluşturulan sevgi çemberine hem renk hem de tecrübelerini kattı.
    © REUTERS / Chris Jackson
    Sussex Dük ve Düşesi, Bondi plajında zihinsel rahatsızlıklarla mücadele için oluşturulan sevgi çemberine hem renk hem de tecrübelerini kattı.

    Meghan Markle- Prens Harry
    © REUTERS / Peter Nicholls
    UKIP'te 'müstakbel kraliyet gelini Markle' krizi: Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyah
    INVICTUS OYUNLARI İÇİN KÖPRÜYE TIRMANDI

    Bondi plajının ardından Liman Köprüsü'ne geçen Harry, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın da olduğu bir grupla birlikte merdivenlerden köprünün en tepesine tırmanıp Invictus Oyunları'nın bayrağını göndere çekti.

    Harry tarafından operasyonda yaralanan askerler için kurulan ve 2014'ten beri düzenlenen paralimpik organizasyonuna 20-27 Ekim arası Sidney evsahipliği yapacak. İngiliz prensin köprü gösterisini sosyal medyada İngiltere ve müttefiki ülkelerin gazi askerleri tezahüratla karşıladı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ABD'de 'Mega Millions Lottery'
    ABD'de 'Mega Millions Lottery' 1 milyar dolara yaklaştı
    Karikatür
    İsrail ordusundan itiraf: Demir Kubbe yetersiz
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet