Danimarka Başbakanı Rasmussen: Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili tüm gerçekler anlatılmadı

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili gerçeklerin tamamını anlatmadığını belirtti.

Rus yerel televizyon kanalı TV2’nin aktardığına göre Kaşıkçı olayı ile ilgili açıklamalarda bulunan Danimarka Başbakanı Rasmussen, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili gerçeklerin tamamını anlatmadığını söyledi.

Rasmussen, “Olayla ilgili yaşananların tamamının anlatılmadığı açıkça ortada. Suudi Arabistan’ın yaptığı açıklama neler yaşandığını anlatsa da olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesine ihtiyaç var” dedi ve şöyle devam etti:

“Suudiler ilkönce (Kaşıkçı’nın) konsolosluk binasından canlı çıktığını söyledikten sonra bugün öldüğünü teyit etmesi, tüm gerçeklerin anlatılmadığına ve bizim bunun oraya çıkarılmasının üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğine işaret ediyor.”