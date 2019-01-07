Polisleri dövüp Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen boksör, teslim oldu

Paris'te 5 Ocak'taki Sarı Yelekler protestolarında eylemcilere saldıran polis ve jandarma memurlarını adeta gökten inerek dövmeye başlayan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger, kimliğinin tespit edilmesi üzerine kendiliğinden karakola gitti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen 8 haftadır süren 'Sarı Yelekler' eylemlerine geçen cumartesi bir boksör damga vurdu.

Göstericilere saldıran kasklı kalkanlı güvenlik gücü mensuplarını yumruklarını ve hatta tekmelerini konuşturarak geri püskürten vatandaş, günün konusu haline gelirken, çok geçmeden eski profesyonel boksör olduğu ortaya çıktı.

2007 yarı ağır sıklet Fransa boks şampiyonu unvanını taşıyan 3 çocuk babası Christophe Dettinger, dün kimliğinin tespit edilmesinin ardından bugün teslim oldu ve gözaltına alındı.

Teslim olmadan önce boksör Christophe Dettinger dün akşam facebookta video yayınladı.

"Verdiğim tepki doğru değildi doğru, ama ondan önce cop ve gaz yedim. Kendimi savundum" dedi.

Sonlara doğru gözyaşlarını zor tutuyor. pic.twitter.com/oX4NTINlPP — Jalal Haddad (@Jalalhaddad) 7 Ocak 2019

İlkin Fransız polisi, Twitter'dan fotoğrafını yayımlayarak teşhir ettiği boksöre şöyle seslendi:

"Bayım, bir meslektaşımızı yere indirdiniz. Kimliğiniz tespit edildi. Bir boksöre göre pek kural tanımıyor gözüküyorsunuz. Size ceza yasalarının kurallarını öğreteceğiz."

Monsieur, vous qui avez frappé un collègue à terre, vous êtes identifié. Pour un boxeur, vous ne respectez apparement pas beaucoup de règles. Nous allons vous apprendre celles du code pénal. @EmmanuelMacron @EPhilippePM @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan @prefpolice pic.twitter.com/zBNcD9kWMs — Commissaires Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) 5 Ocak 2019

Ardından İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dettinger'in kendiliğinden teslim olduğunu belirtip "Eylemlerinin hesabını mahkemede verecek" dedi.

Mahkum edilmesi halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek 37 yaşındaki Dettinger'in eski koçlarından Laurent Boucher, "Sanırım kendini kaybetti. İnsan bazen fevri davranabiliyor. Onun yerinde ben de olabilirdim" değerlendirmesini yaptı.

Paris'in bir varoşuna atıfla 'Massy'nin Çingenesi' lakabıyla tanınan siyah bereli ve eldivenli boksörün jandarma ve polisi geri püskürtürken göründüğü en az iki video var.

İlkinde meclis yakınındaki Léopold-Sédar-Senghor Köprüsü'nde 5 jandarma gözyaşartıcı spreylerle bir grup eylemciyi zapt etmeye çalışırken üst kattan atlayan boksör, kasklı-kalkanlı jandarmaya yumruklarla saldırıyor. Cop darbelerini yumruklarıyla geri püskürtüyor.

Fransa'da devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde, polislere yumruklarıyla müdahale eden 37 yaşındaki eski Fransa hafif siklet boks şampiyonu Christophe Dettinger gözaltına alındı. #GiletsJaunes pic.twitter.com/eBBRNRloMo — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 6 Ocak 2019

İkincisinde yere düşen bir polise vuruyor. Boucher özellikle bu sahneye hayret etti:

"Beni en çok yerde yatan zavallı polis memuruna vurması şoke etti. Çünkü o bir boksör ve bokste öğrendiğin ilk şey yerde yatan adama vurmamaktır. Asla. Ama o bunu yaptı."

© AFP 2018 / Ludovic Marin Le Monde, Macron kolajına bakıp Hitler'i hatırlayanlardan özür diledi

Eski koçlarından bir diğeri Jacky Trompesauce ise "Gece öğrendim ki, onun bu hale gelmesini tetikleyen bir şey olmuş; bir kadın, polisin saldırısına uğramış" dedi.

Fransa Boks Federasyonu, Dettinger'i 'utanç verici, kabul edilemez' davranışları nedeniyle kınadı. Spor Bakanı Roxana Maracineanu, kınama açıklamasında Boks Federasyonu üyeliğinden 2013'te çıktığını belirtme gereği duydu.

Ancak bu eleştiriler, 'Massy'nin Çingenesi'nin Sarı Yelekler'in sosyal medya paylaşımlarında kahraman ilan edilmesine engel olmadı. Facebook kullanıcısı Yasin Aslan, "Christophe Dettinger çok ünlü biri olmasa da bir şampiyonun bizim yanımızda olduğunu söyleyebiliriz" dedi.