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21:22 07 Ocak 2019
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    Paris'te Fransız meclisi yakınındaki köprü üzerinde polisin saldırdığı protestocuların imdadına siyah bereli ve eldivenli eki şampiyon boksör Christophe Dettinger yetişti.

    Polisleri dövüp Sarı Yelekler'in kahramanı haline gelen boksör, teslim oldu

    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Avrupa
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    Paris'te 5 Ocak'taki Sarı Yelekler protestolarında eylemcilere saldıran polis ve jandarma memurlarını adeta gökten inerek dövmeye başlayan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger, kimliğinin tespit edilmesi üzerine kendiliğinden karakola gitti.

    Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen 8 haftadır süren 'Sarı Yelekler' eylemlerine geçen cumartesi bir boksör damga vurdu.

    Göstericilere saldıran kasklı kalkanlı güvenlik gücü mensuplarını yumruklarını ve hatta tekmelerini konuşturarak geri püskürten vatandaş, günün konusu haline gelirken, çok geçmeden eski profesyonel boksör olduğu ortaya çıktı.

    2007 yarı ağır sıklet Fransa boks şampiyonu unvanını taşıyan 3 çocuk babası Christophe Dettinger, dün kimliğinin tespit edilmesinin ardından bugün teslim oldu ve gözaltına alındı.

    İlkin Fransız polisi, Twitter'dan fotoğrafını yayımlayarak teşhir ettiği boksöre şöyle seslendi:

    "Bayım, bir meslektaşımızı yere indirdiniz. Kimliğiniz tespit edildi. Bir boksöre göre pek kural tanımıyor gözüküyorsunuz. Size ceza yasalarının kurallarını öğreteceğiz."

    Ardından İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dettinger'in kendiliğinden teslim olduğunu belirtip "Eylemlerinin hesabını mahkemede verecek" dedi. 

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
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    Mahkum edilmesi halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek 37 yaşındaki Dettinger'in eski koçlarından Laurent Boucher, "Sanırım kendini kaybetti. İnsan bazen fevri davranabiliyor. Onun yerinde ben de olabilirdim" değerlendirmesini yaptı.

    Paris'in bir varoşuna atıfla 'Massy'nin Çingenesi' lakabıyla tanınan siyah bereli ve eldivenli boksörün jandarma ve polisi geri püskürtürken göründüğü en az iki video var.

    İlkinde meclis yakınındaki Léopold-Sédar-Senghor Köprüsü'nde 5 jandarma gözyaşartıcı spreylerle bir grup eylemciyi zapt etmeye çalışırken üst kattan atlayan boksör, kasklı-kalkanlı jandarmaya yumruklarla saldırıyor. Cop darbelerini yumruklarıyla geri püskürtüyor.

    İkincisinde yere düşen bir polise vuruyor. Boucher özellikle bu sahneye hayret etti:

    "Beni en çok yerde yatan zavallı polis memuruna vurması şoke etti. Çünkü o bir boksör ve bokste öğrendiğin ilk şey yerde yatan adama vurmamaktır. Asla. Ama o bunu yaptı."

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / Ludovic Marin
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    Eski koçlarından bir diğeri Jacky Trompesauce ise "Gece öğrendim ki, onun bu hale gelmesini tetikleyen bir şey olmuş; bir kadın, polisin saldırısına uğramış" dedi.

    Fransa Boks Federasyonu, Dettinger'i 'utanç verici, kabul edilemez' davranışları nedeniyle kınadı. Spor Bakanı Roxana Maracineanu, kınama açıklamasında Boks Federasyonu üyeliğinden 2013'te çıktığını belirtme gereği duydu. 

    Ancak bu eleştiriler, 'Massy'nin Çingenesi'nin Sarı Yelekler'in sosyal medya paylaşımlarında kahraman ilan edilmesine engel olmadı. Facebook kullanıcısı Yasin Aslan, "Christophe Dettinger çok ünlü biri olmasa da bir şampiyonun bizim yanımızda olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

    Etiketler:
    Massy'nin Çingenesi, şampiyon, boksör, Fransa Boks Federasyonu, Sarı Yelekler, Roxana Maracineanu, Jacky Trompesauce, Laurent Boucher, Christophe Castaner, Emmanuel Macron, Christophe Dettinger, Léopold-Sédar-Senghor Köprüsü, Paris, Fransa
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