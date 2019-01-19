Akdeniz’de yılın ilk sığınmacı faciası: 117 ölü

İtalya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir helikopterle, kazadan 3 saat sonra kurtarılan ikisi Sudanlı, biri Gambiyalı üç sığınmacı dün İtalya’nın güneyindeki Lampedusa Adası’na getirildi. Hayatta kalan sığınmacıların hipotermi nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi.
İtalya Deniz Kuvvetleri’nin ve Libya Sahil Güvenliği’nin tüm gece boyunca kazanın meydana geldiği Libya karasularında arama-kurtarma çalışması yaptığı, ancak ne batan bota ne de sığınmacılara ulaşılabildiği bildirildi.
BİR HAMİLE KADIN VE 2 BEBEK DE ÖLENLER ARASINDA
İtalya limanlarını Akdeniz’den gelen sığınmacılara kapatan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, “Libya açıklarında yine ölümler var. Avrupa limanları açık olduğu sürece, insan tacirlerine birileri yardım etmeyi sürdürdüğü müddetçe, insan kaçakçıları öldürmeye ve bu işi yapmaya devam edecek,” ifadesini kullandı.
Geçen yıl Akdeniz’de boğularak ölen sığınmacıların sayısı 2 bin 262 olarak kaydedilmişti.
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