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20:49 19 Ocak 2019
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    Libya açıklarında kurtarılan sığınmacılar

    Akdeniz’de yılın ilk sığınmacı faciası: 117 ölü

    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
    Avrupa
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    Akdeniz sularında ‘umuda yolculuk’ bir kez daha ölümle sonuçlandı. Libya açıklarında 120 sığınmacıyı taşıyan bir botun battığı, aralarında 2 bebeğin ve bir hamile kadının da olduğu 117 kişinin boğulduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

    Libya- sığınmacı
    © REUTERS /
    Libya'da sığınmacı botu battı: 100 kişi kayıp
    İtalyan basınının aktardığı haberlere göre; perşembe gecesi Libya’nın Garabulli kentinden hareket eden şişme botun, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından sönmeye başlamasıyla Trablus’un 45 mil açığında battığı açıklandı. ‘Akdeniz’de yılın ilk ölümlü kazası’ olarak kayıtlara geçen trajik kazanın ardından 3 saat boyunca müdahale edilmemesi üzerine, çoğunluğu Batı Afrika ülkelerinden olan 117 kişinin denizde can verdiği bildirildi.

    İtalya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir helikopterle, kazadan 3 saat sonra kurtarılan ikisi Sudanlı, biri Gambiyalı üç sığınmacı dün İtalya’nın güneyindeki Lampedusa Adası’na getirildi. Hayatta kalan sığınmacıların hipotermi nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi.

    İtalya Deniz Kuvvetleri’nin ve Libya Sahil Güvenliği’nin tüm gece boyunca kazanın meydana geldiği Libya karasularında arama-kurtarma çalışması yaptığı, ancak ne batan bota ne de sığınmacılara ulaşılabildiği bildirildi.

    BİR HAMİLE KADIN VE 2 BEBEK DE ÖLENLER ARASINDA

    Kocaeli'nde göçmenleri taşıyan bot battı
    © AA /
    Kocaeli'de sığınmacı botu battı: 19 kişi hayatını kaybetti
    Hayatta kalanların, Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) yetkililerine anlattıklarına göre; botta biri hamile on kadın ile biri 2 aylık iki bebek de bulunuyordu.

    İtalya limanlarını Akdeniz’den gelen sığınmacılara kapatan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, “Libya açıklarında yine ölümler var. Avrupa limanları açık olduğu sürece, insan tacirlerine birileri yardım etmeyi sürdürdüğü müddetçe, insan kaçakçıları öldürmeye ve bu işi yapmaya devam edecek,” ifadesini kullandı.

    Geçen yıl Akdeniz’de boğularak ölen sığınmacıların sayısı 2 bin 262 olarak kaydedilmişti.

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    Etiketler:
    Sığınmacı botu, Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM), Akdeniz, Libya, İtalya
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