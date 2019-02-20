'Fransa, Yemen'de öldürüyor'

Mecliste Yemen'le ilgili hiçbir oturum yapılmadığına dikkati çeken Nadot, Fransa'nın Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesini de eleştirdi.
2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce ihraç edilen Nadot'nun açtığı pankart Mecliste paniğe neden oldu.
Meclis Başkanı Richard Ferrand, Nadot'dan pankartı görevliye vermesini istedi.
Mecliste pankart açmak yasak olduğu için Nadot'nun maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.
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