Fransız milletvekili Sebastien Nadot, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesine tepki göstermek için Ulusal Mecliste "Fransa Yemen’de öldürüyor" yazılı pankart açtı.

© REUTERS / Khaled Abdullah Save The Children: Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaç

Nadot, Ulusal Mecliste, hükümetin Yemen'de yaşanan savaşa sessiz kalmasına "Fransa Yemen'de öldürüyor" yazılı pankart açarak tepki gösterdi.

Mecliste Yemen'le ilgili hiçbir oturum yapılmadığına dikkati çeken Nadot, Fransa'nın Suudi Arabistan'a silah satmaya devam etmesini de eleştirdi.

2019 bütçe tasarısına karşı çıktığı için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden iki ay önce ihraç edilen Nadot'nun açtığı pankart Mecliste paniğe neden oldu.

Meclis Başkanı Richard Ferrand, Nadot'dan pankartı görevliye vermesini istedi.

Mecliste pankart açmak yasak olduğu için Nadot'nun maaşından kesinti yapılacağı belirtildi.