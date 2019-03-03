4 yıl önce Suriye'ye kaçan Şamima Begüm'ün IŞİD üyesi eşi: 15 yaşındaydı ama evlenmek kendi kararıydı

© AFP 2018 / Delil SOULEIMAN DSG, IŞİD'in elindeki tek bölge olan Bagoz'da son operasyonu başlattı

Hollanda vatandaşı Riedijk, eşi ve yeni doğan bebeklerinin onunla beraber Hollanda'ya dönmesini istediğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, IŞİD üyeleri ile beraber Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) gözaltı merkezinde tutulan Riedijk, örgütten ayrılmak istediğini ancak Hollanda ajanı olmakla suçlanarak işkence gördüğünü öne sürdü.

Riedijk, Hollanda'ya dönse bile 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak.

'15 YAŞINDAYDI AMA EVLENMEK KENDİ KARARIYDI'

Şamima Begüm, iki diğer kız öğrenci ile beraber Gatwick Havalimanı'ndan Türkiye'ye uçmuş, buradan da sınırı geçerek Suriye'ye gitmişti.

O sırada 15 yaşında olan genç kadın, Rakka'da IŞİD militanlarıyla evlendirilmek üzere bekletilen kadınların tutulduğu bir evde kalmaya başladı.

Hollanda'dan IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gelerek sonradan Müslüman olan Riedijk evlenmek için Begüm'ü seçti.

BBC'ye konuşan Riedij, o dönem henüz 15 yaşında olan Begüm'le evlenmiş olmasında ise "bir yanlışlık olmadığını" savundu.

© REUTERS / Rodi Said DSG, 800'den fazla IŞİD militanını esir aldı

Riedijk, "Evet çok gençti ve belki biraz daha beklemeliydim. Ama evlenmek için başvuran oydu ve kendi seçimini yaptı. Ben de onunla evlenmeyi kabul ettim" dedi.

İkili daha sonra IŞİD'in Suriye'deki son kalesi olan Bağuz'a kaçtı.

Begüm, eşinin daha sonra başka bir Suriyeli örgüte teslim olduğunu, kendisinin de Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 39 bin mültecinin kaldığı bir kampa yerleştiğini söylemişti.

Begüm'ün daha önce Riedijk'ten iki çocuğu daha oldu ama bebekken ikisini de kaybetti. Geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeğine hamile kaldı.

Doğum yaptıktan sonra bebeğinin sağlığı için İngiltere'ye dönmek istese de, İngiltere onu vatandaşlıktan çıkardı.

İngiltere, bu kararına Begüm'ün annesi üzerinden Bangladeş vatandaşı olmasını gerekçe gösterirken, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı bunu yalanlayarak Begüm'ü ülkeye almayacaklarını duyurmuştu.

Genç kadının daha sonra kamptan ayrılarak başka bir yere geçtiği belirtildi.