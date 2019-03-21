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15:58 21 Mart 2019
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    İtalya - Çin

    İtalya, Çin ile yakınlaşırken ABD'yi kızdırmak istemiyor: Kendi çıkarlarımızı en başa koyuyoruz

    © AFP 2019 / Peter Parks
    Avrupa
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    Eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülkesinin Çin ile kurduğu ticari ilişkilerin ABD'ye karşı bir hamle olmadığını, bu durumun İtalya'nın kendi çıkarlarını en başa koyması anlamına geldiğini söyledi.

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    Russia Today'e (RT) açıklamalarda bulunan eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülkesinin 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi' kapsamında Çin'le imzalaması beklenen bir dizi mutabakatla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İtalya ziyareti ve Washington'dan gelen 'uyarılara' rağmen Çin'le kurulacak ticari ilişkilere dair olumlu sinyaller verilmesi, İtalya'yı Kuşak ve Yol'u destekleyen ilk G7 ülkesi haline getirebilir.

    Bu durum ise Çin'in deniz ve kara yoluyla Ortadoğu, Avrupa ve Afrika ile bağlayacak bu büyük projede önemli bir adım atmış olmasına neden olacak.

    Roma yönetimi ise, devasa Çin pazarına ulaşım sağlayarak İtalyan ekonomisini canlandırmayı amaçlıyor.

    'PROJE İTALYA İÇİN ÇOK YÜKSEK ÖNEMDE'

    Konuyla ilgili RT'ye açıklamalarda bulunan Frattini de, projenin İtalya için 'çok yüksek önemde' olduğunu ve ülkesinin Asla ile Avrupa'yı bağlamak konusunda 'gerçek bir köprü' olabileceğini vurguladı.

    Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ‘Trump'la birlikte ABD için en büyük tehdit artık Rusya değil Çin ve Avrupa'
    Frattini, ABD'nin 'Çin'in makyaj projesi' olarak adlandırdığı projeye ilişkin İtalya'ya yönelik uyarılarını kabul etse de, "Bu duurm ABD'ye karşı verilen bir mesaj değil, ancak Avrupa çıkarlarının maksimize edileceğine ilişkin bir mesaj" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin tehditlerinin 'sürpriz olmadığını' belirten Frattini, Trump yönetiminin Çin'i en büyük rakip olarak gördüğünün sır olmadığını söyledi. Eski bakan ayrıca "Diğer AB ülkeleri de Çin projesinde yer almak isteyebilirler, çünkü bugünlerde Avrupa ülkeleri daha bağımsız politikalar izliyor ve Amerikalı müttefiklerinin isteklerini takip etmek konusunda eskiye nazaran daha olumsuz bir yönelime sahip" dedi.

    ABD'YE GÜVENCE

    Bununla birlikte Frattini, Washington'a İtalya ile ABD'nin 'sadık müttefikler' olarak kalacağını söyledi ve İtalya'nın kritik altyapı alanlarını 'asla yabancı ellere bırakmayacağına' ilişk güvence verdi.

    Russia has been at odds with the United States and its allies over proposed marine sanctuaries in Antarctica.
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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    Frattini ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinde artarak görülen 'ABD'den bağımsız politika izleme' eğiliminin Rusya'ya yönelik yaptırımlar meselesinin uzamasına yol açacağını belirterek, Obama döneminden kalma talepler nedeniyle uygulanan yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasının Avrupa'nın çıkarına olacağını söyledi.

    Öte yandan, İtalyan televizyonu Pantoratv baş editörü Giulietto Chiesa, RT'ye yaptığı açıklamalarda Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Çin'le ilişkiler konusunda İtalyan hükümetinde de ağır tartışmalar yaşandığını belirtti.

    "İtalyan eliti içerisinde büyük bir bölünme var" diyen Chiesa, Amerikan yanlısı politikacıların Çin'le kurulacak ilişkiler nedeniyle muhtemel ABD tepkisinden çekindiklerini açıkladı.

    Chiesa ayrıca, Avrupa ile ABD arasında yaşanan farklılıkların derinleşeceğine inandığını, bu farklılıkların ise ABD'nin uluslararası ticarete ilişkin fikirlerini 'herkesin aynı şekilde düşünmediği Avrupa'ya dayatmasından' kaynaklandığını öne sürdü.

    Etiketler:
    açıklama, politika, ekonomi, anlaşma, Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Pantoratv, Avrupa Birliği (AB), Russia Today (RT), İtalya Dışişleri Bakanlığı, G7, Franco Frattini, Giulietto Chiesa, Şi Cinping, İtalya, Çin, ABD, Rusya
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