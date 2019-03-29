Fransa hükümetine Yemen protestosu: 'Silah satışının Fransa'ya getirisi büyük ama Yemen'de pahalıya mal oluyor'

Kuruluşlardan yapılan açıklamada, bu eylem ile Fransa'nın Yemen'de oynadığı role dikkat çekmenin hedeflendiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu savaş Fransa tarafından besleniyor. Fransa, Yemen'deki savaşın iki öncüsü olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satıyor. Yemen'de kullanılma riski taşıyan bu silahları satmaya devam eden Fransa, uluslararası anlaşmalara aykırı davranıyor." ifadeleri kullanıldı.
#YemenCantWait— ActionAgainstHunger EU Office (@ACF_EU) March 28, 2019
4 years of war in #Yemen.
Thousands of civilians killed.
In France, arms sales bring in a lot of money.
In Yemen, they have a huge cost.
French National Assembly, Paris, 28/03/2019@ACF_France @MdM_France @oxfamfrance @CAREfrance https://t.co/JAhACzOHDZ pic.twitter.com/iZsjCpMLqF
Fransız milletvekili Sebastien Nadot, geçen ay, hükümetin Yemen konusundaki sessizliğine ve Suudi Arabistan'a silah satışına Ulusal Meclis'te açtığı "Fransa Yemen'de öldürüyor" yazılı pankartla tepki göstermişti.
Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan 10 milyon kişi, kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.
Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.
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