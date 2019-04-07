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16:45 07 Nisan 2019
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Macron, 7 Nisan'ı 'Ruanda soykırımını anma günü' ilan etmek istiyor

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Nisan'ı Ruanda soykırımını anma günü ilan etmek istediğini açıkladı.

    Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Macron'un, Ruanda'da Tutsilere karşı yapılan soykırımın 25. yıl dönümü vesilesiyle ülke halkıyla dayanışma içinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Macron'un 7 Nisan'ı Ruanda soykırımını anma günü ilan etmek istediği de kaydedildi.

    Ruanda soykırımı
    © AP Photo / Ben Curtis
    'Fransa'nın Ruanda soykırımı sorumlularını gizlediği ortaya çıktı'
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Ruanda soykırımındaki rolünü araştırmak için 1990-1994 yıllarındaki tüm Fransız arşivlerinin araştırmacı ve tarihçilerden oluşan bir komisyon tarafından inceleneceğini açıklamıştı.

    Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

    Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlattı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesi'nin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınandı.

    Netflix
    © AA / Aytaç Ünal
    Ruanda soykırımı Netflix dizisi oldu
    Fransa'nın eski cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" ifadesini kullanmıştı.

    Fransız Mediapart internet sitesi, şubat ayında yayımladığı, 'Ruanda soykırımı: Fransa'nın yalanları ortaya çıktı' başlıklı, Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'ye ait bir belgeye dayandırdığı haberinde, Fransa'nın, Hutu milislerince yaklaşık 800 bin Tutsinin öldürüldüğü Ruanda soykırımının asıl sorumlularını gizlediğini yazmıştı.

    Ruanda soykırımı
    © AP Photo / Ben Curtis
    Ruanda soykırımının sorumlularından Manier yakalandı
    Ruanda'da 6 Nisan 1994'te Hutular Tutsilere karşı soykırım başlatmasına rağmen Fransa'nın soykırımdan Hutuları değil sürgündeki Tutsilerin 1987'de kurduğu RPF'yi sorumlu tuttuğunun altı çizilirken, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın danışmanı Bruno Delaye'in Elysee Sarayı için yazdığı bir notta "Saldırıyı gerçekleştiren RPF" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

    Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini de reddetmişti.

    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Ruanda, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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