Julian Assange'ın hapisteki ilk ziyaretçisi: 'İfade özgürlüğü' battaniyesine sarılmış Pamela Anderson

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutulan Julian Assange'ın ilk ziyaretçisi, Pamela Anderson oldu. WikiLeaks'in başta ABD olmak üzere devlet, kurum ve şirketlerin vatandaşların bilmesi gerekirken onlardan sakladığı gizli belgeleri yayımlaması yüzünden uygulanan zulümle ilgili ifadeler yer aldı.
Pamela Anderson visits Julian Assange in prison wrapped in grey ‘free speech’ blanket https://t.co/PCDbd0B00v— The Independent (@Independent) May 7, 2019
"Süper güvenlikli bir hapishanede tutulmayı hak etmiyor. Hiçbir zaman şiddet eyleminde bulunmadı. O masum bir kişi."
WikiLeaks kurucusunun hiçbir enformasyona erişiminin bulunmadığını, hiçkimseyle iletişimde bulunamadığını, çocuklarıyla bile konuşamadığını belirten eski Playboy kapak kızı, şöyle konuştu:
"O iyi bir adam, inanılmaz bir kişi. Onu seviyorum, nelerden geçtiğini tahayyül etmekte zorlanıyorum."
Pamela Anderson admits to feeling 'sick, nauseous' after visiting Julian Assange at HM Prison Belmarsh. pic.twitter.com/91W8F3SPTx— RT UK (@RTUKnews) May 7, 2019
"Uzun bir mücadele olacak ve o bizim desteğimizi hak ediyor. Desteğimize ihtiyacı var. Her birimiz elimizden ne geliyorsa yapmalıyız, belki ona yazmalıyız, onu teşvik etmeliyiz."
"Mücadeleye devam etmek zorundayız, çünkü bu adil değil. Gerçeği ortaya çıkarmak için öyle çok şey feda etti ki ve biz gerçeği hak ediyoruz."
Pamela Anderson, bu görüşlerini kağıda da dökerek sosyal medya üzerinden benzer çağrılarda bulundu.
Julian Assange is the world’s most innocent man. pic.twitter.com/wC1NPDjJAG— Pamela Anderson (@pamfoundation) May 7, 2019
Hapisteki Assange'ın başındaki daha büyük dert, ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekten yargılamak için iadesini talep etmesi.
İngiliz yargısı, WikiLeaks kurucusunun uzun yıllar hapis yatmasına yol açabilecek iade talebiyle ilgili kararı daha sonra verecek.
Pamela Anderson arrives for visit with jailed Wikileaks founder Julian Assange https://t.co/ZoYH4f8ais pic.twitter.com/lenlTsGfGV— Daily Express (@Daily_Express) May 7, 2019
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