Julian Assange'ın hapisteki ilk ziyaretçisi: 'İfade özgürlüğü' battaniyesine sarılmış Pamela Anderson

Ekvador tarafından sığınma hakkı kaldırılıp Londra Büyükelçiliği'nden İngiliz polisine teslim edilen WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ı 50 haftaya mahkum edildiği hapiste yakın dostu Pamela Anderson ziyarte etti. ABD'li ünlü model-aktris, cezaevine üzerinde ifade özgürlüğünü savunan yazıların bulunduğu gri renkli bir battaniyeye sarılarak gitti.

Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutulan Julian Assange'ın ilk ziyaretçisi, Pamela Anderson oldu. WikiLeaks'in başta ABD olmak üzere devlet, kurum ve şirketlerin vatandaşların bilmesi gerekirken onlardan sakladığı gizli belgeleri yayımlaması yüzünden uygulanan zulümle ilgili ifadeler yer aldı.

Pamela Anderson visits Julian Assange in prison wrapped in grey ‘free speech’ blanket https://t.co/PCDbd0B00v — The Independent (@Independent) May 7, 2019

© REUTERS / HANNAH MCKAY WikiLeaks kurucusu Assange, mahkemede ABD'ye iade edilmek istemediğini söyledi

editorü Kristinn Hrafnsson'ın eşlik ettiği Anderson, cezaevi çıkışında gazetecilere "Assange'ı hapiste görmek çok zoruma gidiyor" diyerek şöyle devam etti:

"Süper güvenlikli bir hapishanede tutulmayı hak etmiyor. Hiçbir zaman şiddet eyleminde bulunmadı. O masum bir kişi."

WikiLeaks kurucusunun hiçbir enformasyona erişiminin bulunmadığını, hiçkimseyle iletişimde bulunamadığını, çocuklarıyla bile konuşamadığını belirten eski Playboy kapak kızı, şöyle konuştu:

"O iyi bir adam, inanılmaz bir kişi. Onu seviyorum, nelerden geçtiğini tahayyül etmekte zorlanıyorum."

Pamela Anderson admits to feeling 'sick, nauseous' after visiting Julian Assange at HM Prison Belmarsh. pic.twitter.com/91W8F3SPTx — RT UK (@RTUKnews) May 7, 2019

"Onu görmek muhteşemdi, ama ona bu yaptıkları yasaların kötüye kullanılmasının bir uygulaması. Hücresinden çıkamaması tam bir şok."

"Uzun bir mücadele olacak ve o bizim desteğimizi hak ediyor. Desteğimize ihtiyacı var. Her birimiz elimizden ne geliyorsa yapmalıyız, belki ona yazmalıyız, onu teşvik etmeliyiz."

"Mücadeleye devam etmek zorundayız, çünkü bu adil değil. Gerçeği ortaya çıkarmak için öyle çok şey feda etti ki ve biz gerçeği hak ediyoruz."

Pamela Anderson, bu görüşlerini kağıda da dökerek sosyal medya üzerinden benzer çağrılarda bulundu.

Julian Assange is the world’s most innocent man. pic.twitter.com/wC1NPDjJAG — Pamela Anderson (@pamfoundation) May 7, 2019

Hrafnsson da Belmarsh Cezaevi'ndeki koşulların berbat olduğunu ve Assange'ın günde 23 saat tecrit hücresinde tutulduğunu belirtti. "Bu kabul edilemez bir durum" diyen WikiLeaks editörü "Bir yayıncının hapse mahkum edilmesi kabul edilemez" diye altını çizdi.

Hapisteki Assange'ın başındaki daha büyük dert, ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekten yargılamak için iadesini talep etmesi.

İngiliz yargısı, WikiLeaks kurucusunun uzun yıllar hapis yatmasına yol açabilecek iade talebiyle ilgili kararı daha sonra verecek.