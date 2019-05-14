Huawei Avrupa yöneticisi: Çin'in istihbarat talebi olsaydı, kurucumuz bunu reddeder ve şirketi kapatırdı

Dünyanın önde gelen yazılım ve donanım üreticilerinden Huawei'nin üst düzey yöneticisi Tim Watkins tarafından yapılan açıklamada, "Çin'in istihbarat talebi olsaydı, kurucumuz bunu reddeder ve şirketi kapatırdı" ifadeleri kullanıldı.

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Dünyanın önde gelen yazılım ve donanım üreticilerinden Huawei ile ilgili tartışmalar sürerken, şirketin Batı Avrupa Başkan Yardımcısı Tim Watkins tarafından yapılan açıklamada, Çin yönetimi tarafından 'gizlice dinleme' talebi gelmesi durumunda şirket kurucusu Ren Zengfei'nin 'şirketi kapatacağı' belirtildi.

Watkins, "Kurucumuz bay Ren Zengfei tarafından, Çin yönetiminin şirketten herhangi bir müşterinin verilerini istemediği ve böyle bir şeyin istenmesi durumunda reddederek şirketi kapatacağı açıkça belirtildi" ifadelerini kullandı.

ABD, 'yasa dışı dinleme' tartışmalarına konu olan Huawei'nin 'Çin yönetimi tarafından istihbarat faaliyeti için kullanıldığını' iddia etmişti.

SAVUNMA BAKANI'NIN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

İngiltere de, Huawei'nin ülkenin 5G ağına erişimine sınırlı izin verme kararının basına sızmasından sonra 'sızıntının arkasında bulunduğu' iddiasıyla Savunma Bakanı Gavin Williamson'un görevine son vermişti.

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Watkins ayrıca, Huawei'nin dünya çapındaki faaliyetlerini eleştirenler tarafından işaret edilen ve 'şirketlerin gerektiğinde hükümetle işbirliği yapmalarını' sağlayan 2017 Çin istihbarat yasası hakkında da açıklamalarda bulundu.

'HER ÜLKE BENZER KANUNLARA SAHİP'

BBC'de katıldığı bir programda konuşan Watkins, 'her ülkenin benzer kanunlara sahip olduğunu' vurgulayarak Çin yönetiminin Huawei'den bu yönde bir talepte bulunmadığını belirtti.

Şirket başkanı Liang Hua da dahil olmak üzere, Huawei'nin üst düzey yöneticileri de İngiltere'ye gelerek cep telefonu şebekeleri için ekipman tedariği sağlama yönünde lobi faaliyetinde bulunmuştu.

Huawei tarafından yapılan bir talep üzerine Oxford Economics tarafından hazırlanan bir raporda ise, şirketin İngiliz ekonomisine doğrudan katkısının 287 milyon sterlin olduğu tespit edildi.

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Bu miktara şirket tedarikçilerinin ve çalışanlarının katkısı eklendiğinde ise şirketin toplam katkısı 1.7 milyar sterline çıkıyor.

İngiltere'de 2001 yılından beri faaliyet yürüten Huawei ayrıca toplamda 1600 kişiyi istihdam ediyor.

'MÜTTEFİKLERİMİZLE AYNI ÇİZGİDE OLMAMAK HATA OLUR'

İngiltere Eski Savunma Bakanı Michael Fallon ise, İngiltere'nin 'ABD'nin uyarılarını dikkate alması gerektiğini' belirterek "Huawei'nin yeni nesil ağlarımızın altyapısına girmesine izin vermek çok tehlikeli bir durum. Müttefiklerimizle aynı çizgide olmamak büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı.

İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat kurumu Government Communications Headquarters (GCHQ) ise, şirketin ülkedeki faaliyetlerinin izleneceği ve olası risklerin 'The cell' (hücre) isimli hali hazırda bulunan bir ekiple kontrol edilebileceğini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta yaptığı açıklamada Huawei'ye yönelik genel bir yasak konulabileceğinden bahsederek "Kendinize sorun, Çin ulusların egemenliğini yolsuzluk veya zorlama yoluyla ihlal ettiğinde Demir Leydi buna sessiz kalır mıydı?" demişti.