Der Spiegel: Suriye'nin kuzeyinde olası güvenli bölgeyi Alman Tornadoları koruyacak

ABD'nin YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin Türkiye ve Esad'ın saldırılarından korunması için olası güvenli bölge kurmak istediğini yazan Der Spiegel dergisi, Washington'ın bunun için Alman hava kalkanı talep ettiğini, Merkel hükümetinin İncirlik'ten Ürdün'e taşıdığı Tornado savaş uçaklarını devreye sokmaya hazır olduğunu belirtti.

Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez gerçekleştirdiği Berlin ziyaretini ve Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Başbakan Angela Merkel ile görüşmelerini haberleştiren Der Spiegel, iki ülkenin liderliğinin Donald Trump'ın başkanlığı döneminde gerilen ilişkileri düzeltmek için Suriye'nin kuzeyinde işbirliğini fırsat olarak görüklerini aktardı.

İki ülkenin savunma bakanlıkları arasında uzun süredir gizli görüşmeler yürütüldüğünü belirten Alman haber sitesi, Washington'ın, IŞİD'e karşı savaşta en sıkı müttefiği konumunda olan, ancak Ankara tarafından PKK'nın Suriye kolu, dolayısıyla terör örgütü kabul edilen YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) koruma çabasına dikkat çekti.

'Trump yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde bir tampon bölge kurarak DSG'yi Türkiye'nin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetiminin saldırılarından korumak istediğini' kaydeden Der Spiegel, olası güvenli bölgeye Almanya'nın havadan koruma sağlaması talebine Merkel'in yeşil ışık yaktığının altını çizdi.

Buna göre Ankara-Berlin hattındaki gerilim sonrası Merkel hükümetinin Ekim 2017'de İncirlik Üssü'nden Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne taşıdığı Tornado filosunun, Suriye'nin kuzeyinde olası güvenli bölgeyi havadan koruması konusunda belli bir uzlaşıya varıldı. Ürdün'deki Tornado filosuna havada yakıt ikmali yapabilen Airbus A3120 MRTT model tanker uçağı ve 250 Alman askeri eşlik ediyor.

Olası güvenli bölge rolü için yurtdışında konuşlu bu gücün ekimde dolacak yetkisinin yeniden uzatılması gerekecek. Ancak Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik'inin (CDU) koalisyon hükümetindeki ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) bu misyonun uzatılması yerine sona erdirilmesini istiyor, özellikle ABD'nin peşisıra Suriye'de operasyona sürüklenmeyi istemiyor.

Yetkinin son uzatılmasında koalisyon ortakları arasında gerilim çıkmış, karara 'misyonun en geç 2019 sonunda biteceği' ifadesi eklenmişti.