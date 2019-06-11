Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer silahsızlanma anlaşmaları krizde, dünya barışı tehlikede

ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarma umuduyla gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde somut ilerleme sağlayamayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer silahsızlanma çabalarının krize girdiğini, bunun dünya barışı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Nükleer silah sahibi olmayan 16 ülkenin dışişleri bakanlarının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) akıbetini görüşmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, öncesinde uyarılarda bulundu.

'NÜKLEER GÜÇLER BÖYLE YAPARSA'

Nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda gösterilen çabaların krize girdiğini söyleyen Maas “Bu dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor" dedi.

FM @HeikoMaas at the #StockholmDisarmamentMeeting: “We live at a time of too little disarmament – on the contrary, nuclear weapons are being stockpiled. Our long-term goal remains a world without nuclear weapons. We are also raising this in the UN Security Council.” 1/2 pic.twitter.com/oyCbYzLABA — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 11, 2019

Nükleer silaha sahip ülkelerin silahsızlanma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Maas, “Aynı zamanda başka ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasını engellememiz gerekiyor” diye ekledi.

RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü Tahran'dan dönüşünde ARD kanalına konuşan Maas, şunları söyledi: © AA / Sefa Karacan Ruhani: AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalı

“Bütün taraflar yükümlülüklerini yerine getirirse, nükleer anlaşmanın bir geleceği olabilir. Tahran’daki temaslarımda Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) anlaşmanın arkasında olduğunu vurguladım."

INSTEX NE ZAMAN İŞLEYECEK?

"ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu 'Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı' (Instrument in Support of Trade Exchanges), yani kısaca INSTEX adlı ödeme mekanizmasının bir an önce hayata geçirmeye çalıştığını belirttim" diye ekleyen Maas, INSTEX'in ilk işleminin yakın gelecekte yapılmasını umduklarını dile getirdi.

Important to keep communication channels open in tense times: Foreign Minister @HeikoMaas discussed the #JCPoA in #Tehran with President Hassan Rohani. pic.twitter.com/wauYBplyjX — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 10, 2019

© AFP 2019 / Behruz Mehri 'İran’ın uranyum üretiminde artış oldu'

İran-AB ticaretine özel INSTEX isimli mali mekanizmanın uygulanmasının desteklendiğine işaret eden Alman Dışişleri Bakanı, "Son aşamaların tamamlanmasıyla INSTEX'in ilk işleminin yakında yapılması çok muhtemel" dedi.

Tansiyonun düşmesi için ilk adım olarak İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen seviyeden daha fazla uranyum zenginleştirmemesini umduklarının altını çizdi.