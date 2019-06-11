Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer silahsızlanma anlaşmaları krizde, dünya barışı tehlikede

'NÜKLEER GÜÇLER BÖYLE YAPARSA'
Nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda gösterilen çabaların krize girdiğini söyleyen Maas “Bu dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor" dedi.
FM @HeikoMaas at the #StockholmDisarmamentMeeting: “We live at a time of too little disarmament – on the contrary, nuclear weapons are being stockpiled. Our long-term goal remains a world without nuclear weapons. We are also raising this in the UN Security Council.” 1/2 pic.twitter.com/oyCbYzLABA— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 11, 2019
RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ
İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü Tahran'dan dönüşünde ARD kanalına konuşan Maas, şunları söyledi:
“Bütün taraflar yükümlülüklerini yerine getirirse, nükleer anlaşmanın bir geleceği olabilir. Tahran’daki temaslarımda Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) anlaşmanın arkasında olduğunu vurguladım."
INSTEX NE ZAMAN İŞLEYECEK?
"ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu 'Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı' (Instrument in Support of Trade Exchanges), yani kısaca INSTEX adlı ödeme mekanizmasının bir an önce hayata geçirmeye çalıştığını belirttim" diye ekleyen Maas, INSTEX'in ilk işleminin yakın gelecekte yapılmasını umduklarını dile getirdi.
Important to keep communication channels open in tense times: Foreign Minister @HeikoMaas discussed the #JCPoA in #Tehran with President Hassan Rohani. pic.twitter.com/wauYBplyjX— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 10, 2019
İran-AB ticaretine özel INSTEX isimli mali mekanizmanın uygulanmasının desteklendiğine işaret eden Alman Dışişleri Bakanı, "Son aşamaların tamamlanmasıyla INSTEX'in ilk işleminin yakında yapılması çok muhtemel" dedi.
Tansiyonun düşmesi için ilk adım olarak İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen seviyeden daha fazla uranyum zenginleştirmemesini umduklarının altını çizdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)