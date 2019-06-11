Kayıt
19:29 11 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas

    Almanya Dışişleri Bakanı: Nükleer silahsızlanma anlaşmaları krizde, dünya barışı tehlikede

    © AFP 2019 / Odd ANDERSEN
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmayı kurtarma umuduyla gerçekleştirdiği Tahran ziyaretinde somut ilerleme sağlayamayan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, nükleer silahsızlanma çabalarının krize girdiğini, bunun dünya barışı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde bir araya geldi
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    İran yarın ilk kez Japonya'dan bir başbakanı ağırlayacak
    Nükleer silah sahibi olmayan 16 ülkenin dışişleri bakanlarının Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) akıbetini görüşmek üzere İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği toplantıya katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, öncesinde uyarılarda bulundu.

    'NÜKLEER GÜÇLER BÖYLE YAPARSA'

    Nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda gösterilen çabaların krize girdiğini söyleyen Maas “Bu dünya barışı için bir tehlike. Bu olumsuz eğilime karşı koymamız gerekiyor" dedi.

    Fotoğraf: Soohee Cho/The Intercept
    Makaleleri ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak sunulan 'İranlı muhalif yazar' hesabı sahte çıktı
    Nükleer silaha sahip ülkelerin silahsızlanma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için çaba göstermeleri gerektiğine işaret eden Maas, “Aynı zamanda başka ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasını engellememiz gerekiyor” diye ekledi.

    RUHANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

    İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü Tahran'dan dönüşünde ARD kanalına konuşan Maas, şunları söyledi:

    Hasan Ruhani
    © AA / Sefa Karacan
    Ruhani: AB ülkeleri nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalı

    “Bütün taraflar yükümlülüklerini yerine getirirse, nükleer anlaşmanın bir geleceği olabilir. Tahran’daki temaslarımda Almanya ve Avrupa Birliği’nin (AB) anlaşmanın arkasında olduğunu vurguladım."

    INSTEX NE ZAMAN İŞLEYECEK?

    "ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kurduğu 'Ticaret Borsalarını Destekleme Aracı' (Instrument in Support of Trade Exchanges), yani kısaca INSTEX adlı ödeme mekanizmasının bir an önce hayata geçirmeye çalıştığını belirttim" diye ekleyen Maas, INSTEX'in ilk işleminin yakın gelecekte yapılmasını umduklarını dile getirdi.

    İsfahan'daki Uranyum Dönüştürme Tesisi
    © AFP 2019 / Behruz Mehri
    'İran’ın uranyum üretiminde artış oldu'
    'YAKINDA YAPILMASI ÇOK MUHTEMEL'

    İran-AB ticaretine özel INSTEX isimli mali mekanizmanın uygulanmasının desteklendiğine işaret eden Alman Dışişleri Bakanı, "Son aşamaların tamamlanmasıyla INSTEX'in ilk işleminin yakında yapılması çok muhtemel" dedi.

    Tansiyonun düşmesi için ilk adım olarak İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen seviyeden daha fazla uranyum zenginleştirmemesini umduklarının altını çizdi.

    Etiketler:
    Almanya, İran, ABD, Stockholm, nükleer, Heiko Maas
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Kusursuz kulak' ilk konserini köyde verdi
    Karikatür
    Pentagon: Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitimi sonlandırıldı
    İnfografik
    Palantin Elektronik Harp Sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet