Çipras: Türkiye’nin Akdeniz’deki yasadışı faaliyetini sürdürmesi durumunda AB tedbirini alır

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin provokasyonlarının ikili sorun olmadığını, bunun tüm Avrupa Birliği’ni ilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Malta’daki 6. Avrupa Birliği Güney Ülkeleri Zirvesi’nde, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde, AB ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı yasadışı faaliyetine ilişkin bir bildiri okudu.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Çipras, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermemesi durumunda AB’nin tedbirler inceleyip alacağını yönünde bugün gönderdiğimiz net sinyalin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Nikos Anastasiadis’e tam desteğimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik provokasyonlarının ikili sorun olmadığını, tüm AB’yi ilgilendirmesi gerektiğini kaydeden Çipras, “Bu, Avrupa-Türkiye sorunudur ve biz böyle bilerek hareket etmeliyiz. Konseptimizin özü, uluslararası hukuka saygı ve bunun için uluslararası hukuka saygı duymayanlar gereken sonuçlara katlanmalı” dedi.

Kıbrıs medyası, Malta’daki zirvede Kıbrıs’a destek verildiğini aktardı.

MACRON: TÜRKİYE YASADIŞI FAALİYETİNE SON VERMELİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye yönetimini Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı operasyonlarına son vermeye çağırdı. Macron, “Tamamen Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil” dedi.