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    REFILE - CORRECTING BYLINE Oil supertanker Grace 1 on suspicion of being carrying Iranian crude oil to Syria is seen near Gibraltar, Spain July 4, 2019. REUTERS/Stringer

    ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu

    © REUTERS / Stringer .
    Avrupa
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    İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın süpertankere İspanyol karasularında el koyduğunu söyleyen İspanya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suriye'ye yönelik AB yaptırımlarını gerekçe göstererek İngiltere'den böyle bir talepte bulunduğunu belirtti.

    © AFP 2019 / Mandel Ngan
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    İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ama İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ta Suriye'ye giden bir İspanyol süpertankerine ABD'nin talebiyle el konulduğu belirtildi. 

    Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol taşıdığından ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilerek 'Grace 1' isimli tankeri ve kargosunu gözaltına aldıklarını duyurdu.

    'BANYAS RAFİNERİSİNE TESLİMAT İÇİN'

    Picardo, süpertankerin Suriye'nin Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair hükümetin elinde yeterli kanıt olduğunu, rafinerinin AB'nin yaptırım listesindeki bir kuruma ait olduğunu ifade etti. 

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    © AFP 2019 / HO / IRANIAN PRESIDENCY
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    İran petrolü taşıdığı sanılan süpertankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirdi. 

    Ardından İspanya Başbakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu söyledi.

    İSPANYA'NIN EGEMENLİĞİNİN İHLALİ Mİ?

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    Borrell "Biz bu operasyonun farkındaydık, devriye gezen gemiler bölgeyi kontrol ediyordu. Olayın ne şartlarda gerçekleştiğini inceliyoruz. Birleşik Krallık'tan bunu yapmasını ABD istedi" dedi. 

    Tankerin gözaltına alınmasının, İspanya karasularında gerçekleştiğini sandıklarını belirten Borrell, tankere el konulmasının İspanya'nın egemenliğine etkisini soruşturmak gerektiğini vurguladı. 

    MAY MÜTEŞEKKİR

    İngiltere Başbakanı Theresa May'den ise Suriye'ye ham petrol taşıyan süpertankerin Cebelitarık tarafından durdurulmasından memnuniyet açıklaması geldi. Açıklamada Cebelitarık'ın icraatının, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydetti.

    Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at the Israeli Air Force pilots' graduation ceremony at Hatzerim air base in southern Israel June 27, 2019. REUTERS/Amir Cohen
    © REUTERS / AMIR COHEN
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    ABD-İRAN DÜELLOSUNDA YENİ PERDE

    Reuters haber ajansı bu olayın ABD-İran gerilimini daha da tırmandıracağı değerlendirmesini yaptı. 

    Reuters'e göre deniz nakliyat verileri Grace 1'in İran açıklarında İran petrolü yüklenmiş olduğuna işaret etmesine karşın resmi belgelerde petrolün Irak'tan olduğu yazıyor. 

    Basra Körfezi'nden yola çıkıp Afrika'yı dolandıktan sonra Akdeniz'in ağzı olan Cebelitarık'a geldiğinde el konuldu. 

    Etiketler:
    tanker, petrol, Suriye, İran, Cebelitarık, İngiltere, ABD
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