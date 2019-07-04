ABD emretti, Cebelitarık Suriye'ye İran petrolü taşıdığı gerekçesiyle süpertankere el koydu

Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, Suriye'ye ham petrol taşıdığından ve dolayısıyla AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilerek 'Grace 1' isimli tankeri ve kargosunu gözaltına aldıklarını duyurdu.
'BANYAS RAFİNERİSİNE TESLİMAT İÇİN'
Picardo, süpertankerin Suriye'nin Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına dair hükümetin elinde yeterli kanıt olduğunu, rafinerinin AB'nin yaptırım listesindeki bir kuruma ait olduğunu ifade etti.
İNGİLİZ ORDUSU DEVREDE
İran petrolü taşıdığı sanılan süpertankere el koyma işlemini Cebelitarık polis ve gümrük yetkililerinin yanısıra Kraliyet Deniz Piyadeleri gerçekleştirdi.
Ardından İspanya Başbakanı Josep Borrell, tankerin gözaltına alınmasının, ABD'nin İngiltere'den talebi olduğunu söyledi.
İSPANYA'NIN EGEMENLİĞİNİN İHLALİ Mİ?
Tankerin gözaltına alınmasının, İspanya karasularında gerçekleştiğini sandıklarını belirten Borrell, tankere el konulmasının İspanya'nın egemenliğine etkisini soruşturmak gerektiğini vurguladı.
MAY MÜTEŞEKKİR
İngiltere Başbakanı Theresa May'den ise Suriye'ye ham petrol taşıyan süpertankerin Cebelitarık tarafından durdurulmasından memnuniyet açıklaması geldi. Açıklamada Cebelitarık'ın icraatının, yaptırımların ihlaline göz yumulmayacağına dair net mesaj gönderdiği kaydetti.
Reuters haber ajansı bu olayın ABD-İran gerilimini daha da tırmandıracağı değerlendirmesini yaptı.
Reuters'e göre deniz nakliyat verileri Grace 1'in İran açıklarında İran petrolü yüklenmiş olduğuna işaret etmesine karşın resmi belgelerde petrolün Irak'tan olduğu yazıyor.
Basra Körfezi'nden yola çıkıp Afrika'yı dolandıktan sonra Akdeniz'in ağzı olan Cebelitarık'a geldiğinde el konuldu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)