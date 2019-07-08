Kongolu ‘terminatör’ Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ‘Terminatör’ olarak adlandırılan ve isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme, Ntaganda'nın Kongo'da 2002-2003'te süren çatışmalarda yüzlerce sivili öldürme, çok sayıda kadına tecavüz etme ve ettirme, kadınları cinsel köle olarak kullanma ve çocukları savaştırma dahil 18 savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği kararını verdi.

DRC rebel commander the 'Terminator' convicted over war crimes https://t.co/85zgJrxRqq — Guardian World (@guardianworld) July 8, 2019

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Mahkeme, işlediği suçlardan dolayı ‘Terminatör’ olarak adlandırılan Ntaganda hakkında belirlenecek cezanın daha sonra verileceğini belirtti.

‘UCM'DEKİ EN BÜYÜK VE KARMAŞIK DAVALARDAN BİRİ’

UCM'nin 2006'da hakkında tutuklama kararı çıkardığı Ntaganda, 2013'ün Ocak ayında Ruanda'nın başkenti Kigali'deki ABD Büyükelçiliği'ne sığınmış, burada UCM savcılarına teslim edilmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusunda üst düzey general olmasının yanında 4 isyancı örgüt için de savaşan Ntaganda'nın davası, UCM'deki en büyük ve karmaşık davalardan biri olarak görülmüştü.