Booker Edebiyat Ödülü'nün kazananı bugün belli oluyor: Elif Şafak da aday

Booker Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar bugün açıklanıyor. Adaylar arasında ise Elif Şafak da yer alıyor.

Dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker Edebiyat Ödülü'nün kazananı bugün belli oluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kısa listeye kalan altı yazar arasında On Dakika Otuz Sekiz Saniye adlı kitabıyla Elif Şafak da var.

Şafak, ödül için Damızlık Kızın Öyküsü'nün devam kitabı Testament'ı kısa bir süre önce çıkartan Margaret Atwood ve Quichotte kitabıyla Salman Rushdie gibi isimlerle yarışıyor.

Ödülün favorisi olarak ise 2000 yılında da Booker Ödülü'nü kazanan Atwood gösteriliyor.

Londra'daki Guildhall salonunda düzenlenecek olan ödül töreni TSİ 23:30'da başlayacak.