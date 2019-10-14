Fransa: Barış Pınarı Harekatı, NATO'nun önemiyle ilgili soru işareti doğurdu

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Barış Pınarı Harekatı'nın NATO'nun önemi ve AB'nin askeri bağımsızlığının gerekliliği ile ilgili soru işareti doğurduğunu söyledi.

Fransız basınına konuşan Le Maire, "Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatı, NATO'nun önemiyle ilgili soru işareti doğurdu, zira İttifak'ın bir üyesi olan Türkiye NATO'nun güvenliğiyle çelişen bir karar aldı" dedi.

Le Maire, "AB'nin askeri açıdan mümkün olduğu kadar bağımsız hale gelmesinin zamanı geldi, zira dünyadan büyük bir destek bekleyemeyiz" şeklinde bir çıkarım yapmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

'NATO ÜLKELERİ TEHDİT ALTINDA'

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, Kürt güçlerin Şam'la işbirliği konusunda anlaşma sağlaması sonrası Barış Pınarı Harekatı'nın NATO ülkelerinin güvenliğini tehdit altına attığını savundu.

Asselborn şu ifadeleri kullandı: "Türkiye NATO üyesi ancak bugünden itibaren Kürtlerle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir koalisyon söz konusu. Washington Sözleşmesi'nin 5. maddesine göre bir NATO ülkesinin saldırıya uğraması halinde, diğer ülkeler ona yardım etmekle yükümlü. Suriye ve müttefiklerinin Türkiye'ye saldırdığını bir düşünün. Bu, NATO'nun güvenliği için bir tehdittir."