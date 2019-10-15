BMGK yarın Suriye gündemiyle toplanıyor

Reuters'a bilgi veren diplomatik kaynaklar görüşmenin üye ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya tafafından talep edildiğini aktardı.

Yarın gerçekleşmesi beklenen görüşme, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyon sonrası bu gündemle yapılacak ikinci toplantı olacak.

İlk görüşmede üye ülkeler bir görüş birliğine varamamış, Avrupa ülkeleri Türkiye'ye operasyonu durdurması çağrısı yapmıştı.

Rusya ve Çin, ABD'nin operasyona son verilmesi çağrısının yer aldığı tasarıyı veto etmişti

AFP'ye konuşan bir diplomat bu kez de bir görüş birliğinin olmayabileceğini, Rusya'nın yine tasarıyı veto etmesinin beklendiği yorumunu yaptı.