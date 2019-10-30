Fransa'da camiye saldıran zanlı, 'Müslümanlardan Notre Dame yangınının intikamını almak' istemiş

Fransa’da Bayonne kentinde cami önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan Si Claude Sinké, “Müslümanlardan Notre Dame yangınının intikamını almak için” bunu yaptığını söyledi.

Bayonne kentinde saldırıyı düzenlediğini itiraf eden 84 yaşındaki Si Claude Sinké, nisan ayında Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangından Müslümanları sorumlu tuttuğunu ve bu yıkımın intikamını almak istediğini söyledi.

La santé mentale du tireur Claude Sinké au cœur de l’enquête sur l'attaque de la mosquée de Bayonne https://t.co/HbKu0zRDV7 pic.twitter.com/hHYzHgx6ji — Le Parisien (@le_Parisien) October 30, 2019

Sinké, öldürme niyeti olmadığını savunsa da Savcı Marc Mariée 'cinayete teşebbüsle' yargılanacağını belirtti.

Zanlının, caminin en boş olduğu anı bulmak için olay yerine birkaç kez gittiğini de aktarıldı.

Eski bir ordu mensubu olan Sinké’nin 2015 yerel seçimlerinde Marine Le Pen'in liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe 'den aday olduğu ortaya çıkmıştı.

Bayonne kentinde iki gün önce gerçekleşen olayda Si Claude Sinké, camiye arabayla yaklaşarak içeriye yanıcı bir madde atmış, bu sırada dışarı çıkan iki kişiye de ateş açmıştı. Olay yerinden kaçarken de bir arabayı ateşe veremeye çalışmıştı.

Araba plakası sayesinde takip edilen Sinké, Saint-Martin-de-Seignanx'daki evinin yakınlarında gözaltına alınmıştı. 74 ve 78 yaşındaki yaralılardan birinin yoğun bakımda olduğu belirtilmişti.

Fransa’nın başkenti Paris’te 15 Nisan’da çıkan yangında Notre Dame Katedrali'nin ahşap çatısı tamamen yanmış, pek çok eser de zarar görmüştü. Ancak Sinké’nin iddiaların aksine, yangının restorasyon çalışmaları sırasında çıktığı tespit edilmişti.