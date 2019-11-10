İspanyollar 4 yıldaki 4. seçim için sandık başında

Son dört yılda dördüncü kez sandık başına giden İspanyollar, bu yıl ikinci kez genel seçimler için oy kullanıyor. Seçimleri boykot çağrısının yapıldığı Katalonya'da, olası eylemlere karşı özel önlemler alındı.

İspanya'da seçmenler, 350 milletvekili ve 208 senatörü belirleyecek erken seçim için sandık başına gitti.

Ülke demokrasi tarihinde 16'ıncısı yapılan genel seçimler için 22 bin oy kullanma merkezinde 59 bin 358 seçim masası kurulup, toplamda 211 bin 200 sandık konuldu. Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 226 bin 771 seçmen ilk kez oy kullanacak.

Sosyalist İşçi Partisi favori gösteriliyor

Anketler, 28 Nisan'da yapılan son seçimlerde olduğu gibi bugünkü seçimlerden delideri Başbakan Pedro Sanchez 'in galip çıkacağını gösteriyor. Ancak Sanchez'in tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceği belirtiliyor.

Anketlere göre Madrid'deki parlamentoda ne sağ ne de sol kanadın 350 sandalyeden 176'sını kazanarak çoğunluğu elde etmesi mümkün değil.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin de oylarını artırması bekleniyor.

Katalonya'da geniş güvenlik önlemleri alındı

Öte yandan seçimleri boykot çağrısının yapıldığı Katalonya'da, olası eylemlere karşı özel önlemler alındı. Olası gerginliklerin önüne geçmek için yaklaşık 8 bini yerel, 4 bin 500’ü ulusal güvenlik güçlerine ait polis memuru ve sivil görevli güvenliği sağlamak için görevlendirildi.

Ülkede son genel seçimler geçen nisanda yapılmış, seçime katılım oranı yüzde 72 olmuştu. 10 Kasım erken genel seçimlerine katılım oranının, nisan seçimlerinin altında kalması bekleniyor.