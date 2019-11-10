Hollanda: Türkiye IŞİD'lileri yargılamak zorunda değil

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, katıldığı kamu yayın kuruluşu NPO'da yayımlanan 'Pazar Gününde WNL' programında, Türkiye tarafından, IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin de Hollanda gibi IŞİD tarafından tehdit altında olan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Blok, "Türkiye, suçların işlendiği ülke değil. Bu tür prosedürlerde her zaman uluslararası hukuk baz alınmalı. Türkiye'de suç işlememiş kişilerin, Türkiye'de yargılanmasına zorlayamazsın" ifadesini kullandı.

'Sınırı öylesine geçemezler'

Blok, "Kendileri mi yargılayacak, yoksa gönderecekler mi? Bunun kararını onlar verecek" diye ekledi.

Türkiye ile her konuda olmasa da ilişkilerin genel bakımdan iyi olduğunu vurgulayan Blok, "Türkiye ile yoğun görüşmeler yaptık ve yapıyoruz. (IŞİD'liler) Gönderildikleri zaman bunu bize bildirmelerini istedik ki; biz de burada onları havalimanında tutuklayıp yargılayabilelim. Bu daha önce de oldu, ilk değil. Hepsi tespit edildi, bu yüzden sınırı öylesine geçemezler" diye konuştu.

Blok, Türkiye'nin IŞİD'lilerin ülkelerine iadesi konusunu tehdit unsuru olarak kullandığı iddialarına ilişkin bir soruya ise şu karşılığı verdi; "Bu suçlar Türkiye'de işlenmediği için Türkiye'ye, 'yargılanmanın yapılması gereken ülke olarak sen en mantıklısısın' diyemeyiz çünkü bu böyle değil."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma günü yaptığı açıklamada, "(IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesi) Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.