Venedik'te son 53 yılın en yüksek gelgiti

İtalya’nın kanallarıyla ünlü Venedik kenti, son 53 yılın en büyük gelgit zirvelerinden birini gördü. Kentte su seviyesi 187 santimetreye kadar yükseldi.

Venedik’te ‘acqua alta’ olarak bilinen gelgit olayı son 53 yılın zirvesini gördü. Su seviyesi 187 santimetreye kadar çıkarken, şehrin tarihi meydanları sular altında kaldı ve kent genelinde alarm durumuna geçildi.

‘Acqua alta’ terimi, Venedik’in sınırları içinde yer aldığı Veneto bölgesinde Kuzey Adriyatik Denizi'nde periyodik olarak gerçekleşen olağanüstü gelgit zirveleri için kullanılıyor.

Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, “Şu anda alışılmadık bir biçimde yüksek bir gelgit durumuyla karşı karşıyayız. Herkes acil durumla mücadele etmek için seferber oldu” dedi.

San Marco’yu bile vurdu: 1200 yılda 6 kez görüldü

Su yüzeyinden bir metreden fazla yükseklikte bulunan Venedik’in simgelerinden San Marco Meydanı ile buradaki San Marco Bazilikası da nadir görülen bu selden nasibini aldı. Meydan ve bazilika, 1200 yıl içinde sadece altıncı kez sular altında kaldı.

Çocuk yuvaları önlem olarak kapatılırken; kent genelindeki dükkânlar, kafeler ve oteller selden zarar gördü. Turistler güvenli platformlara alındı ayrıca ambulans görevi görmesi için lastik botlar devreye sokuldu.

İtalyan medyası, 78 yaşındaki bir adamın evini su basması sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini aktardı.

© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO Venedik'te su seviyesinin 187 santimetreye kadar yükselmesi sonucu pek çok otel, işyeri ve evi su bastı.

Belediye Başkanı: Onarılamaz bir yara bırakacak

Yaşananları iklim krizine bağlayan Luigi Brugnaro, “Durum çok dramatik. Hükümetten bize yardım etmesini istedik. Fatura ağır olabilir. Bu, iklim değişikliğinin bir sonucu. 187 santimetrelik gelgit onarılmaz bir yara bırakacak” ifadelerini kullandı.

Brugnaro, ‘afet durumu’ ilan edebileceklerini de belirtti.

Son rekor 1966'daydı

Venedik’te rekor olarak kaydedilen en yüksek gelgit 1966 yılındaydı ve su yüksekliği 194 santimetreye ulaşmıştı.