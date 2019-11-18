Nereye gitse kovuluyor: Yangının yaşandığı üniversiteyi ziyaret eden Johnson'a 'geç kaldın' tepkisi

Güney Yorkshire bölgesinde selden etkilenen köylülerin hışmına uğramasından sadece birkaç gün sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu kez de yangın faciası yaşayan Bolton’da “Defol git buradan” tepkisiyle karşılandı.

Gittiği hemen hemen her yerde tepkiyle karşılaşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kaderi yangınla sarsılan Bolton Üniversitesi yerleşkesinde de değişmedi.

Yangından etkilenen öğrencilere için bağışlanan giyim eşyası, gıda, ihtiyaç malzemeleri gibi ürünlerin dağıtımı sırasında üniversite binasında bulunan bir adam, çıkış kapısını işaret ederek Johnson’a “Bizimle konuşma. Defol git buradan. Ne cüretle buraya bir gün geç gelebiliyorsun?” diye seslendi.

Boris Johnson was told to "get out of here" while visiting those affected by the fire at Bolton University accommodation



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Boris Johnson’ın adama yanıt vermekten kaçındığı ve öğrencilerle üniversite görevlilerinden oluşan bir grubun yanına doğru ilerlediği belirtildi.

İngiltere’nin kuzeybatısındaki Bolton kentinde bulunan Bolton Üniversitesi’nde cuma gecesi öğrencilerin kaldığı yurt bölümünde çıkan yangın kısa sürede tüm katı kaplamıştı. Ciddi hasara yol açan yangında can kaybı yaşanmazken 220 kadar öğrenci tahliye edilmişti. Gece boyunca alevlerle mücadele eden itfaiyecilere bölge halkı da yardım etmişti.

Johnson, geçtiğimiz günlerde de selden etkilenen Güney Yorkshire bölgesinin Stainforth köyünde, felaketten beş gün sonra yaptığı ziyaret nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı. Bölge halkı Başbakanı, “Geç kaldınız", "Burada ne işiniz var?" ve "Neredeydiniz?" sorularıyla karşılamıştı.