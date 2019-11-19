Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten göçmen yanıtı: Erdoğan'a açıkça söyledim

Almanya’nın Handelsblatt gazetesine konuşan Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin mültecileri kullanarak AB üzerinde baskı kurmaya çalıştığını ancak AB’nin de Yunanistan gibi göç krizinin ön cephesinde bulunan ülkeleri desteklemek konusunda üzerine düşeni yapamadığını söyledi.

'Anlaşmayı ihlal ediyor'

Yunanistan’ın Türkiye ile olan kara sınırında ve Ege adalarında kaydedilen mülteci ve sığınmacı sayısındaki artış için “Bu böyle devam edemez” yorumunu yapan Miçotakis, Ankara’nın bu durumu suiistimal ettiğini savundu.

Miçotakis, “Burada olan şey çok açık: Türkiye, AB’ye baskı yapmak ve bir taviz elde etmek için göçü araç olarak kullanmaya çalışıyor. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak istiyorsa mültecileri ve göçmenleri araç olarak kullanamayacağını açıkça söyledim" dedi.

“Neyle uğraştığımı biliyorum” diyen Miçotakis, şu örneği verdi; “Mesela Türk sahil güvenliğini arayıp, göçmenleri taşıyan bir teknenin Türk karasularından ayrıldığını söylesek, hiç tepki alamayız. Bu kabul edilemez, çünkü AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasını ihlali ediyor.”

AB’ye: Bunu artık kabul etmeyeceğim

AB’nin de göç akışını görmezden geldiğini söyleyen Kiriakos Miçotakis, “Avrupa, Yunanistan gibi ülkeleri mülteci ve sığınmacılar için uygun bir park noktası olarak görüyor. Avrupa dayanışması bu mu? Hayır! Bunu artık kabul etmeyeceğim” diye konuştu.