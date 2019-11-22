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17:27 22 Kasım 2019
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    Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan feribotla Pire limanına getirilen sığınmacılar

    Yunan Başbakanı'ndan sığınmacı açıklaması: Sadece kendi seçtiklerimize hoşgeldin deriz, diğerleri geri gönderilir

    © REUTERS / Giorgos Moutafis
    Avrupa
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    Türkiye'den sığınmacı akışında yeniden hareketlenme yaşanan dönemde, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'den sığınma hakkı alamayan göçmenlere kapıları kapatacakları açıklaması geldi.

    Sığınmacı akışının yeniden artması üzerine Atina'nın tutumunu sertleştiren Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, kalmayacak göçmenlere kapıları kapatmak için daha fazla sınır muhafızı konuşlandıracaklarını söyledi. 

    Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırı için 400 ve adalar için 800 kişinin sınır muhafızı olarak işe alınmasına onay verdiğini açıklayan sağcı lider, sahil koruma güçlerinin de deniz devriyelerini artıracağını belirtti. 

    Çarşamba günü adalardaki dolup taşan sığınmacı kamplarını kapatma ve yerlerine daha sıkı kuralların olduğu kapalı kamplar kurma planını açıklamış olan Miçotakis, "Sadece kendimizin seçtiklerine Yunanistan'a hoşgeldiniz deriz. Hoşgeldiniz demediklerimiz geri gönderilir" vurgusu yaparak ekledi:

    "Yasadışı insan ticaretiyle uğraşanlara, sığınma hakkı elde etmedikleri halde ülkeye girmek isteyenlere kapıyı kalıcı biçimde kapatacağız."

    2015-16 sığınmacı krizinde Türkiye üzerinden gelen yüz binlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ana giriş kapısı, Yunanistan'dı. 

    Son dönemde Türkiye'den göçmen ve sığınmacı akışı yeniden artarken, adalardaki kamplar 37 binden fazla kişiye barınak sağlayarak kapasitelerinin çok üstüne çıktıklarından sefil şartlarda işliyor. 

    Miçotakis hükümeti, buralardakilerin 20 binini yılsonuna dek anakaraya taşımayı ve Temmuz 2020'de yeni merkezlerin hazır olmasını amaçlıyor. 

    Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise yeni merkezlerin daha iyi yaşam koşulları sağlayabileceklerini, ama zaten bitmeyen bir drama saplanıp kalmış bu insanlar için eninde sonunda hapishaneye dönüşecekleri uyarısını yaptı. 

    "Gözaltı merkezleri nihayetinde hapishanelere dönüşecektir ve oradakilere insan muamelesi yapılmayacaktır. Bilakis sorun muamelesi göreceklerdir" diyen MSF Başkanı Christos Christou, içerde tutulanların dışarı çıkma özgürlüğünün, STK'lerin de içeri girme izninin olmayacağını belirtti. 

    İnsan hakları örgütleri, sığınma başvurularını hızla değerlendirmeye yönelik yeni düzenlemeyi de adil sığınma sürecine erişimi engellediği için eleştiriyor. 

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